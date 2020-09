Vivaldi-coalitie beslist pas eind 2021 over kernuitstap

Bij de Vivaldi-onderhandelingen is de kernuitstap tegen uiterlijk 2025 nog geen uitgemaakte zaak. Uit de teksten die De Tijd kon inkijken, blijkt dat de Vivaldi-coalitie pas in november 2021 de knoop wil doorhakken.

De formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) hebben maandag wat extra tijd van koning Filip gekregen om de onderhandelingen over een Vivaldi-coalitie af te ronden. Hoewel de afgelopen dagen bijna non-stop werd onderhandeld tussen socialisten, liberalen, groenen en CD&V bleek het nog te kort dag om de puzzel maandag al helemaal te leggen.

Wel is duidelijk geworden dat de kernuitstap tegen uiterlijk 2025 nog geen uitgemaakte zaak is, ook al leken de groenen die trofee op zak te hebben. Maar uit de nieuwe teksten die op tafel liggen en die De Tijd kon inkijken, blijkt dat de Vivaldi-coalitie pas in november 2021 de knoop wil doorhakken.

De vraag moet dan worden beantwoord of de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd en de elektriciteitsprijzen onder controle zijn. Wel is nu al afgesproken dat de energiefactuur voor bedrijven of gezinnen niet mag stijgen. Als de bouw van gascentrales een bijkomende kost is, moet dat gecompenseerd worden door andere federale taksen uit de energiefactuur te halen.

Het standaardscenario is het volledig sluiten van de kerncentrales. Alles zal in het werk worden gesteld om dat mogelijk te maken, maar als dat niet lukt, worden als noodscenario twee reactoren opengehouden. ‘Alle maatregelen zullen genomen worden om het noodscenario te vermijden’, komt expliciet in het regeerakkoord te staan.

Voor het premierschap gaat het normaal gezien tussen De Croo en Magnette, al lijkt die eerste de beste kaarten in handen te hebben.

In een studie van het Planbureau, die nog is besteld door preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) en die De Tijd ook kon inzien, worden het basis- en het noodscenario tegen elkaar afgewogen. Daaruit blijkt dat het langer openhouden van de kerncentrales de prijzen drukt, maar ook het rendement van hernieuwbare energie iets lager duwt.

Begroting

Anders dan over de kernuitstap waren de Vivaldi-partijen het gisteren bij het sluiten van de krant nog niet eens over de begroting, het sluitstuk van de onderhandelingen. De kostprijs van de wensenlijst van de zeven partijen loopt op tot 11 miljard euro, maar de bedoeling is ergens tussen 2 en 6 miljard euro te landen. De liberalen zitten onderaan die vork, de socialisten aan de bovenkant.

Het betekent dat bepaalde maatregelen integraal zullen worden overgenomen, sommige maar deels en dat andere er niet komen. Zo is er nog discussie of de verhoging van het minimumpensioen er een is tot 1.500 euro netto of bruto. Het verschil in kostprijs tussen die twee opties loopt in de honderden miljoenen.

De liberalen willen het nieuwe beleid eerder beperkt houden, omdat ze vrezen dat er belastingen aan zullen worden gekoppeld. De socialisten willen graag meer nieuwe plannen doorvoeren. Het gaat dan vooral om een reeks sociale accenten waarmee ze het verschil willen maken met de regering-Michel.

Premier

Bij de onderhandelaars is te horen dat nog steeds wordt gemikt op een regering tegen 1 oktober. Woensdag kunnen dan partijcongressen worden georganiseerd, zodat de nieuwe premier donderdag zijn beleidsverklaring kan uitspreken in de Kamer.