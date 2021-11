Vivaldi-coalitie wendt crisis over vaccinatieplicht in zorg af

De federale topministers hebben na een hele dag crisisvergadering een akkoord over een regeling voor zorgpersoneel dat weigert zich te laten vaccineren.

De Vivaldi-coalitie heeft een compromis gevonden na de clash over de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. De prik blijft verplicht, maar in tegenstelling tot het akkoord van maandag komt er een bijkomende optie.

Overeind blijft dat zorgwerkers tussen 1 januari en 1 april de tijd krijgen zich te laten vaccineren. Tot het zorgpersoneel gevaccineerd is, kan het aan de slag blijven door zich voortdurend te laten testen. Wie zich weigert te laten testen, valt tot 1 april terug op tijdelijke werkloosheid. Op 1 april volgt ontslag met volledige werkloosheid.

Nieuw is dat vaccinweigeraars zich kunnen verzetten tegen het ontslag. Dan volgt een schorsing zonder loon of uitkering. Het arbeidscontract blijft dus bestaan. De werknemer of werkgever kan een einde maken aan schorsing volgens de klassieke regels. Voor wie zich laat vaccineren voor einde maart wordt de periode tijdelijke werkloosheid met zes weken verlengd om tweede prik te krijgen.

De federale topministers van de Vivaldi-coalitie zaten vrijdag de hele dag bijeen om de brokken te lijmen. Aanleiding is de beslissing van eerder deze week om zorgwerkers te ontslaan als ze hardnekkig weigeren zich te laten vaccineren. Het akkoord was amper gecommuniceerd of PS-voorzitter Paul Magnette schoor het aan flarden, ook al kwam het tot stand met goedkeuring van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. Magnette liet verstaan dat ontslag voor zorgpersoneel alleen kon als eerst voor de algemene bevolking verplichte vaccinatie wordt ingevoerd. Dat lag dan weer uiterst moeilijk voor premier Alexander De Croo (Open VLD), die zich openlijk heeft uitgesproken tegen verplichte vaccinatie.

De kwestie leek na het overlegcomité tussen federale en regionale topministers over de coronaregels geëvacueerd. De afspraak was dat coronacommissaris Pedro Facon tegen januair een juridische en ethische analyse zou maken over de beste manier om de vaccinatiegraad van de bevolking op te krikken, zoals De Croo zelf na afloop van het overlegcomité communiceerde.

Het duurde tot De Croo geen 24 uur later tijdens het vragenuurtje in het parlement weer olie op het vuur goot. Hij herhaalde dat hij niet wil weten van een verplichte vaccinatie voor alle Belgen, waarna de PS-kamerfractie de oekaze van voorzitter Paul Magnette hernam. De PS, opgejaagd door de communisten van PTB, speelde het keihard nu vakbonden zich luidkeels verzetten tegen de verplichte prik in de zorg en zelfs met stakingen gedreigd wordt. De poppen gingen aan het dansen, met liberale voorzitters Egbert Lachaert en Georges-Louis Bouchez die de socialisten een veeg uit de pan gaven.

Het blijkt een bijzonder moeilijke zoektocht naar een compromis, waarbij zowel De Croo als Magnette water in hun wijn doen. De PS vond steun bij Ecolo die op het overleg ook hard op de rem ging staan rond ontslag voor personeel in de zorg dat zich weigert te vaccineren. De PS zinde op een maximaal scenario van schorsing waarbij het systeem van tijdelijke werkloosheid ook langer mogelijk zou zijn na april volgend jaar. De regering had die datum als deadline naar voor geschoven om mensen de tijd te geven zich te laten vaccineren. Tussen januari en april zou een overgangsperiode van schorsing en tijdelijke werkloosheid gelden. Wie zich dan nog niet heeft laten vaccineren, verliest zijn werkvergunning en baan.

De Croo zette zich zelf ook klem door zich heel expliciet tegen de verplichte prik voor de volledige bevolking te verzetten. Behalve de liberalen zijn de andere coalitiepartners pro verplichte prik. Het argument van De Croo dat slechts vier landen in verre oorden vaccinatie verplichten, is plots ook kracht verloren nu Oostenrijk als eerste Europese land de prik verplicht en er uit andere EU-lidstaten nog vergelijkbare geluiden opstijgen.

De inhoudelijke discussie wordt ook overschaduwd door een politiek machtsspel. De Croo moet tonen dat hij de onbetwiste regeringsleider is, niet gemakkelijk met een PS-voorzitter die herhaaldelijk voor de perceptie zorgt dat hij alleen het laatste woord heeft.