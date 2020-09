Vivaldi-gesprekken onder hoogspanning...

De formatie van een coalitie met liberalen, socialisten, groenen en CD&V staat 'onder druk', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Coens is er niet van overtuigd dat de vierseizoenscoalitie kan slagen. Het project staat 'op dit moment onder druk', zei hij maandag bij aankomst op het CD&V-partijbureau aan de VRT.

'We hebben vorige week duidelijke afspraken gemaakt over een aantal thema's die we op een bepaalde manier willen opgelost zien en ik heb niet de indruk dat dat voorlopig zo is. Ik ben wat dat betreft bijzonder ontstemd', zegt Coens.

Onder impuls van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert beslisten de liberale, socialistische en groene families aangevuld met CD&V eind vorige week om over te gaan tot preformatiegesprekken over een nieuwe federale regering. Lachaert leidt die gesprekken nu samen met collega-preformateur en sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Coens leek daarbij het moeilijkst te zitten om zijn partij mee te krijgen, maar maakte vorige week de sprong.

Onder druk

Verschillende partijkopstukken lieten zich al positief uit over de slaagkansen van de vierseizoenscoalitie. Groen-parlementslid Kristof Calvo sprak maandag al over de 'eerste volwaardige klimaatregering ooit in ons land.'

Maar Coens staat nu wel op de rem. Waarover de CD&V-voorzitter het precies had, maakte hij niet duidelijk. De mogelijke versoepeling van de abortuswet is in elk geval een gevoelig punt voor de christendemocraten. Lachaert zei eind vorige week dat de zeven betrokken partijen hebben afgesproken de huidige wet eerst te evalueren, waarna het parlement naar een consensus kan zoeken.

Koopkracht

Binnen CD&V klinkt het dat de tekst waarover onderhandeld wordt, op meerdere punten tekort schiet. De bezwaren gaan onder meer over koopkracht en sociaal overleg. Bij de liberalen valt maandag vooral verbazing te horen over die CD&V-kritiek, omdat CD&V de teksten al zag.

Zestien

Er is ook een stevig gevecht bezig over wie premier kan worden als de formatie slaagt. Achter de schermen verzet CD&V zich tegen de kandidatuur van Alexander De Croo en verzet Open VLD zich tegen het premierschap voor Koen Geens.