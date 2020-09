Vivaldi haalt deadline van 17 september niet

De kans is groot dat er op 17 september - de deadline waar in de Wetstraat naartoe wordt gewerkt - nog geen regering is. De zeven partijen moeten nog te veel hordes nemen en alle hoofdrolspelers gaan in quarantaine.

Egbert Lachaert (Open VLD) kwam dinsdag met verrassend formatienieuws. De koninklijk opdrachthouder is besmet met het coronavirus. Intussen legden de partijvoorzitters en hun sherpa's, die nauw contact hadden met Lachaert, allemaal een negatieve test af.

Toch zijn de onderhandelaars verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan. Die periode kan ingekort worden naar negen dagen bij een tweede negatieve test.

Dat maakt de onderhandelingen - die al niet van een leien dakje liepen - er niet makkelijker op. De komende dagen moeten de formatiegesprekken via videocall doorgaan. 'Echt knopen doorhakken zal moeilijk zijn', zei oud-premier Yves Leterme (CD&V) vanochtend op Radio 1.

Knelpunten

Er liggen nog veel knelpunten op tafel. Groen en Ecolo houden vast aan een volledige kernuitstap tegen 2025, terwijl andere partijen vooral willen vermijden dat de energiefactuur stijgt. Voor CD&V blijven garanties over abortus en een regionalisering van meer bevoegdheden belangrijk.

Maandag was CD&V-voorzitter Coens 'bijzonder ontstemd' omdat die eisen onvoldoende ingewilligd waren in de nota van Lachaert en Conner Rousseau (sp.a). Daarin was veeleer sprake van een 'herfederalisering' van bevoegdheden. Ook over fiscaliteit is er nog geen overeenstemming. De socialisten zien de meerwaardebelasting - die ze in de onderhandeling met de N-VA afdwongen - als verworven, maar de liberalen zijn absoluut tegen.

De groenen willen een vliegtaks, meer taksen op vervuiling en een afbouw van de bedrijfswagens. De liberalen maken zich sterk dat de afschaffing van de bedrijfswagens er niet komt en willen hoogstens gaan tot een vergroening van het wagenpark.

Premier

De premierkwestie is een ander belangrijk twistpunt. Aan Vlaamse kant zien ze na twee Franstalige premiers het premierschap liefst opnieuw een Vlaming toekomen. Maar Open VLD en CD&V hebben elkaar in een houdgreep of het dan wel Koen Geens (CD&V) of Alexander De Croo (Open VLD) wordt.

Een ongeschreven regel stelt dat de grootste partij de premier mag leveren, in se PS-voorzitter Paul Magnette. Dat Magnette daardoor aan populariteit zou winnen, ziet Bouchez niet zitten. De twee partijvoorzitters zitten in Henegouwen in hetzelfde electorale strijdperk.

Vertrouwensstemming

Het lijken te veel hordes die de partijen voor 17 september moeten nemen. De partijvoorzitters hoopten lange tijd tegen dan een doorbraak te forceren, maar achten begin oktober nu realistischer.