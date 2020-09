Vivaldi hangt in de touwen

De sp.a wil niet langer onderhandelen over een nieuwe federale regering zolang de MR aan tafel zit. Zo komt er een einde aan de preformateursmissie van Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a).

Op het wekelijkse partijbureau heeft de sp.a beslist dat er met de Franstalige liberalen van de MR geen regering te vormen valt. Door de houding van voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) is dat onmogelijk, klinkt het bij de partij van Conner Rousseau.

'Conner heeft als preformateur alles geprobeerd om de MR mee te krijgen in Vivaldi. De gebeurtenissen van zondagavond hebben duidelijk gemaakt dat dit onmogelijk is', zegt een Vlaamse socialist. Een regering van de liberalen, socialisten, groenen en CD&V lijkt zo niet meer mogelijk.

Versterking

De sp.a wil elders versterking zoeken, want zonder de MR komen de socialisten, groenen, Open VLD en CD&V niet aan een meerderheid. Zo zouden de Franstalige liberalen vervangen kunnen worden door het cdH. Ook een terugkeer naar paars-geel met de N-VA behoort tot de mogelijkheden.

Voor Open VLD-voorzitter en preformateur Lachaert is het evenwel moeilijk om zijn Franstalige zusterpartij te laten vallen. 'Dit is het einde van de missie', klinkt het bij de liberalen. 'Iemand zal een nieuwe setting moeten zoeken, met of zonder de MR'.