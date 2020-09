Vivaldi in laatste rechte lijn, maar sprint nog niet ingezet

Met het opstellen van de begroting zijn de Vivaldi-partijen aanbeland bij het sluitstuk van de onderhandelingen. Toch is de kans groot dat de landing pas maandagnamiddag wordt ingezet.

De zeven partijen die samen een Vivaldi-regering willen vormen, zitten sinds tien uur zondagochtend samen voor wat als de laatste rechte lijn naar de finish werd omschreven. Toch bestaat er twijfel of de socialisten, liberalen, groenen en CD&V er de komende nacht uit geraken. 'Dat zal lastig worden', zegt een onderhandelaar.

Zondagochtend was er behoorlijk wat optimisme. 'De sfeer is goed', zei Groen-kopstuk Kristof Calvo bij aanvang van de gesprekken. 'Het zal een heel lange dag en een heel lange nacht worden. We zullen niet meer slapen', stelde PS-voorzitter Paul Magnette, die samen met zijn collega-formateur Alexander De Croo (Open VLD) de gesprekken leidt.

Begroting

In de loop van de dag werd evenwel duidelijk dat een snelle landing moeilijk wordt. Op tafel lagen beladen thema's als de pensioenen en de fiscaliteit, waarbij nog belangrijke knopen moesten worden doorgehakt. Het minumumpensioen van 1.500 euro: is dat netto of bruto? En welke bijdrage van de sterkste schouders komt er?

Die knopen zijn onlosmakelijk verbonden aan de begroting, waar de onderhandelaars zich momenteel over buigen. De cruciale vraag is immers: hoe gaan de Vivaldi-partijen het nieuwe beleid financieren? Elke partij heeft daarover wel zijn ideeën, maar tot nog toe werd daar nauwelijks over gesproken.

Posten

Omdat er nog zo veel onduidelijkheid is, wordt het volgens een onderhandelaar lastig om komende nacht al te landen. Te meer omdat er ook nog over de posten moet worden gesproken: wie wordt premier en welke partij krijgt welke ministerposten?

Dat een landing vannacht zou uitblijven, is op zich geen probleem: de formateurs worden pas maandagavond bij koning Filip verwacht. Het maakt dat er ook maandag overdag verder kan worden onderhandeld.