Vivaldi kijkt dan toch naar sancties bij activeren langdurig zieken

Nachtarbeid, een keuze van de werknemer?

De regering-De Croo bekijkt hoe de regels voor nachtarbeid kunnen worden versoepeld. In ons land begint de nacht officieel om 20 uur. Om na dat uur te kunnen werken moeten bedrijven doorgaans concessies doen aan de vakbonden in de vorm van allerhande premies. In Nederland begint de nacht pas om 24 uur, wat bedrijven die daar gevestigd zijn een voordeel geeft.

De regering-De Croo bekijkt hoe ze de grendels kan weghalen die op het gebruik van nachtarbeid zitten. Zo is er het voorstel dat bedrijven het akkoord van slechts één vakbond nodig hebben om 's nachts te kunnen werken. Bij gebrek aan een akkoord in de sector of de onderneming zouden werknemers zelf kunnen aangeven of ze bereid zijn nachtwerk te verrichten.

Gelijkaardige voorstellen lagen onder de regering-Michel ook op tafel, maar werden onder zware vakbondsdruk verwaterd. Ook nu lijkt de kans klein dat ze er komen. Bij de PS wijzen ze erop dat nachtarbeid zeer intens is en gevolgen heeft voor de gezondheid van de werknemers. 'We gaan geen maatregelen nemen waardoor het aantal langdurig zieken stijgt in plaats van afneemt', klinkt het.

De voorstellen om de beslissingsmacht van de vakbonden over nachtarbeid uit te hollen, zijn voor de Franstalige socialisten onbespreekbaar. 'Dat ondergraaft de werknemersvertegenwoordiging compleet en is voor ons imbuvable.'