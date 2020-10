Vivaldi knabbelt aan bankgeheim

De fiscus en het gerecht krijgen bij vermoedens van fraude sneller inzage in het saldo van Belgische bankrekeningen. Dat zijn de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie overeengekomen.

De fiscus en het gerecht krijgen bij vermoedens van fraude sneller inzage in het saldo van Belgische bankrekeningen. Dat zijn de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie overeengekomen.

‘Daarom zullen de banksaldi van Belgische rekeningnummers worden overgemaakt aan het CAP.’ Die korte zin staat ergens halverwege de formatienota van de regering-De Croo en doet vragen rijzen. Het CAP of Centraal Aanspreekpunt is een register van Belgische bankrekeningen, dat de Nationale Bank sinds 2014 bijhoudt. De banken moeten jaarlijks de rekeningnummers en informatie over de titularis van de rekening aan het CAP overmaken. De fiscus en het gerecht kunnen daaruit informatie halen als er vermoedens van fraude zijn en de belastingplichtige geen bevredigend antwoord op vragen geeft. In een volgende stap kan de fiscus een bankonderzoek voeren en bij de bank de rekeningen van een verdachte inkijken.

Efficiëntiemaatregel

In het regeerakkoord wordt nu een stap overgeslagen. Voortaan zullen de banken ook jaarlijks de saldi van de Belgische rekeningen moeten overmaken aan het CAP. In regeringskringen is sprake van een efficiëntiemaatregel met een psychologisch effect. Samen met het stopzetten van de fiscale regularisatie in 2023 moet dit belastingplichtigen aanzetten snel met hun zwart geld boven water te komen. De regering-De Croo heeft dan ook grote ambities: fraudebestrijding moet in 2024 een miljard extra opleveren, wat volgens specialisten behoorlijk utopisch lijkt.

Werner Heyvaert, fiscaal advocaat van AKD Benelux Lawyers, denkt dat de regering belastingplichtigen viseert die hun zwart geld slechts gedeeltelijk hebben geregulariseerd. ‘Sommige belastingplichtigen hebben de voorbije jaren opbrengsten van zwart kapitaal - rente en dividenden - geregulariseerd, maar niet het basiskapitaal.’

Een vermogenskadaster zal met ons nooit passeren. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

Bij fiscalisten leeft ook het vermoeden dat de uitbreiding van het CAP de opstap naar een vermogenskadaster kan zijn. Volgens Heyvaert is ‘alle informatie die wordt doorgegeven aan het CAP bruikbaar voor de opmaak van een vermogensregister’. Ook Anton Van Zantbeek van het kantoor Rivus noemt het CAP ‘de kiem’ van een vermogenskadaster. Dat de nieuwe regering plannen heeft om de sterkste schouders meer te laten bijdragen maakt dat vermoeden sterker.

Internationale gegevensuitwisseling

Open VLD, de partij van premier Alexander De Croo, ontkent met klem dat dit de opstap naar een vermogenskadaster is. ‘Dat zal met ons nooit passeren’, zegt voorzitter Egbert Lachaert. ‘We laten alleen toe dat rekeningen kunnen worden ingekeken bij sterke indicaties van fraude. Wie daar problemen mee heeft, moet ook maar zeggen dat hij de belastingen niet correct wil innen.’

Volgens onze informatie wilden de socialisten verder gaan en de fiscus inzage geven in inkomsten van het betreffende jaar. Voor Belgen met rekeningen in het buitenland heeft de fiscus nu al inzage in rekeningen dankzij de internationale gegevensuitwisseling. Dat de fiscus meer kan te weten komen over buitenlandse dan binnenlandse rekeningen is onlogisch volgens de socialisten.

In de onderhandelingen tussen de PS en de N-VA lag een omzetting van de Common Reporting Standard - een internationaal akkoord om de financiële gegevens van buitenlanders uit te wisselen met de landen waar ze belastingen moeten betalen - naar Belgische wetgeving op tafel. In de Vivaldi-gesprekken hebben de liberalen dat afgeblokt.