Vivaldi maakt werk van stemrecht bij Europese verkiezingen vanaf 16 jaar

Onder het motto van de democratische vernieuwing zette de Vivaldi-regering de verlaging van de kiesleeftijd in haar regeerakkoord. Vanaf 2024 wil de regering dat zestienjarigen kunnen stemmen bij de Europese verkiezingen. Dat plan wil ze nu concreet maken, schrijft De Morgen dinsdag.

Met de hervorming wil de politiek de bekommernissen van jongeren meer gewicht geven in de besluitvorming. Het gaat evenwel niet om een stemplicht, noch om een automatisch stemrecht. Wie jonger is dan 18 zal alleen naar het stemhokje kunnen gaan na een inschrijving in het kiesregister.