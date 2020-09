Vivaldi mikt op 2 à 6 miljard euro nieuwe uitgaven

De kostprijs van de wenslijst van de Vivaldi-partijen komt uit op meer dan 10 miljard euro. Maar de zeven partijen willen landen op een bedrag tussen 2 en 6 miljard euro.

Het is met kleine oogjes dat de Vivaldi-onderhandelaars maandagochtend weer samen aan tafel gingen zitten. Zondagnacht vergaderden de zeven partijen tot 4 uur, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. Een van de grote struikelblokken blijft de begroting: wensenlijstjes genoeg, maar hoe worden die wensen betaald?

De wensenlijsten van de liberalen, socialisten, groenen en CD&V werden samengevat in een budgettaire tabel, die De Tijd kon inkijken. Op tafel ligt voor 11 miljard euro aan nieuw beleid. Het gaat om extra uitgaven in het jaar 2024. De lijst is een aanvulling op een eerdere tabel, waarover De Tijd al berichtte.

Minimumpensioenen

Voor een klein miljard euro gaat het over investeringen, vooral in de NMBS. De overige 10 miljard euro zijn structurele uitgaven. De duurste maatregel is het verhogen van het minimumpensioen tot 1.500 euro, waarvoor een bedrag van 2,3 miljard euro in de tabellen staat. Het optrekken van alle uitkeringen tot de armoedegrens kost 1,6 miljard euro. Het zijn twee trofeeën waarop de socialisten hebben ingezet.

2,3 miljard kostprijs optrekken minimumpensioen Het optrekken van het minimumpensioen tot 1.500 euro zou 2,3 miljard euro kosten.

Ook voor het ondersteunen van de ondernemers, vooral een liberale eis, staan een aantal maatregelen in de tabellen. Het gaat over het verlengen van de investeringsaftrek voor investerende kmo’s, wat 300 miljoen euro kost. De invoering van een ondernemersaftrek voor zelfstandigen zonder een vennootschap kost 465 miljoen euro. Het is een compensatie omdat zij niet profiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Investeringen

Andere opvallende uitgaven zijn extra investeringen in justitie (450 miljoen euro), de politie (200 miljoen) en in tal van groene maatregelen, zoals het veralgemenen van het btw-tarief van 6 procent voor energiebesparende investeringen aan woningen (478 miljoen euro) en het afbreken en renoveren van gebouwen (191 miljoen euro). Voor CD&V zijn gezinsondersteunende maatregelen zoals een groter fiscaal voordeel voor wie kinderen heeft (200 miljoen euro) belangrijk.

De wensenlijst is een vertrekbasis. De onderhandelaars bekijken nu welke maatregelen er effectief komen en op welke manier.

Alle wensen zomaar inwilligen is geen optie want dan zou de begroting nog veel verder ontsporen. De wensenlijst is een vertrekbasis. De onderhandelaars bekijken nu welke maatregelen er effectief komen en op welke manier. Of het minimumpensioen van 1.500 euro een netto- of brutobedrag is, maakt bijvoorbeeld een wereld van verschil.

Tegelijk wordt uitgezocht aan welke nieuwe besparingen of inkomsten het nieuwe beleid wordt gelinkt. Aanvankelijk was afgesproken dat het nieuwe beleid budgetneutraal zou moeten zijn, al zijn ook daarover de meningen verdeeld. De socialisten zijn daar coulanter in dan de liberalen.

2 à 6 miljard

Volgens een onderhandelaar is die oefening al deels rond. Het plan is de wensenlijst te reduceren tot 2 à 6 miljard euro. De liberalen mikken eerder op 2 miljard, de socialisten op 6 miljard. Over hoeveel het precies wordt en welke maatregelen er komen, moet maandagmiddag een akkoord worden gesloten. Alle puzzelstukken liggen naar verluidt op tafel, het is nu aan de voorzitters om te beslissen.