'Vivaldi niet noodzakelijk beter dan PS-N-VA'

'Als we dingen willen veranderen, moeten we mensen met vermogen pijn doen', zegt Thierry Bodson, die over tien dagen aantreedt als voorzitter van het ABVV-FTGB.

Begin september wordt Bodson verkozen tot nationale voorzitter van de socialistische vakbond. Hij is de enige kandidaat om plaats te nemen op de voorzittersstoel aan de Hoogstraat. Bodson, secretaris-generaal van de Waalse vleugel van de vakbond, is al voorzitter ad interim.

Hij maakt duidelijk dat de vakbond druk wil blijven uitoefenen op de regeringsgesprekken. Terwijl de PS lange tijd weigerde te praten met de N-VA, pleitte Bodson - zelf een regionalist - ervoor aan tafel te gaan met de Vlaams-nationalisten. Maar van een afruil tussen institutionele hervormingen en extra sociale uitgaven moet de syndicalist niet weten. 'Als we zulke hervormingen doen, raken we sowieso aan de solidariteit tussen mensen, het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Dan raken we aan de ruggengraat van wat voor ons federaal moet blijven.'

De liberalen

Als Open VLD iets moet toegeven op het sociale vlak komt ze altijd met het oude riedeltje over een flexibilisering van de arbeidsmarkt en fiscale hervormingen. Thierry Bodson Toekomstig voorzitter ABVV-FGTB

Dan liever een Vivaldi-coalitie zonder institutionele hervormingen? 'Niet noodzakelijk, want met Egbert Lachaert (Open VLD) is het moeilijker om het sociale op de agenda te zetten. Als Open VLD iets moet toegeven op het sociale vlak komt ze altijd met het oude riedeltje over een flexibilisering van de arbeidsmarkt en fiscale hervormingen. Dat is het tegenovergestelde van wat wij willen.'

Voor Bodson is het met de Franstalige liberalen van de MR niet beter. 'De liberalen leggen sinds de regering-Michel steeds minder sociale accenten.'

Zijn voorganger Robert Verteneuil moest in juni ontslag nemen als voorzitter nadat hij in opspraak was gekomen voor een interview met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Dat interview wekte de indruk dat de rechts-liberale MR en het ABVV op dezelfde golflengte zitten, wat niet door de beugel kon voor de socialistische achterban.

'Het probleem is niet dat Verteneuil gepraat heeft met een liberaal, wel dat die ontmoeting plaatsvond op ons hoofdkwartier en dat hij aan de media gemeenschappelijke verklaringen heeft afgelegd met Bouchez', zegt Bodson.

Vooruitblik

De syndicalist moet weldra aan tafel voor het sociaal overleg, waar de ruimte voor loonontwikkelingen voor de komende twee jaar wordt afgebakend. Bodson wil een significante verhoging van het minimumloon, een arbeidsduurverkorting of budget om de uitkeringen te verhogen.