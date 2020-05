Vivaldi of regering van nationale eenheid, aflevering elfendertig

Staan de sterren gunstig voor Vivaldi of staat er een regering van nationale eenheid in de steigers? Of wordt het nog maar eens niks en stevenen we af op verkiezingen? De nervositeit in de Wetstraat neemt toe.

'Het moet nu vooruitgaan.' CD&V-voorzitter Joachim Coens gaf zondag in 'De zevende dag' het signaal dat er een nieuwe federale regering moet komen, wat ook de samenstelling is. Hij zei niet meer uitdrukkelijk dat de N-VA erbij moet zijn. De nieuwe voorzitter van Open VLD, Egbert Lachaert, die als 'new kid on the block' hoopt dat hij een sleutelfiguur kan zijn, hoedt er zich ook voor zich vast te pinnen op deze of gene formule. Sp.a-kopman Conner Rousseau is de politieke spelletje zo beu als koude pap en wil nog maar één ding: een regering. Hoe die eruit moet zien? 'Best met meerderheid overal. Nog beter is een regering', zegt Rousseau op zijn Stevaerts.

Door telkens de onderhandelingen met de N-VA op te blazen, heeft de PS-voorzitter de Vlaamse partijen zo murw geslagen dat ze hun eis laten vallen dat die partij erbij moet zijn.

Magnette kan weer dromen van het schema waaraan hij in december werkte: een progressieve coalitie tussen socialisten, liberalen, groenen en CD&V. Door telkens de onderhandelingen met de N-VA op te blazen, heeft de PS-voorzitter de Vlaamse partijen zo murw geslagen dat ze hun eis laten vallen dat die partij erbij moet zijn. Als de regeringsonderhandelingen in een deadlock blijven steken en verkiezingen onafwendbaar worden, dreigen alle traditionele partijen, niet het minst CD&V, kopje-onder te gaan, blijkt uit een nieuwe peiling. Lachaert is er evenmin klaar voor nu al de confrontatie met de kiezer aan te gaan.

Een jaar na de verkiezingen van 26 mei staan de sterren voor Magnette misschien eindelijk gunstig. De PS-voorzitter houdt de Wetstraat 16 als wortel voor de neus van de Vlaamse partijen. Hij liet al weten dat hij het zelf wel wil doen, maar dat de premier nu best weer een Vlaming is.

Kop indrukken

Ik hoop dat elke Vlaamse partijvoorzitter, ook de groene en de socialistische, beseft dat regeren zonder Vlaamse meerderheid volstrekt ondenkbaar is. Bart De Wever Voorzitter N-VA

Zoals altijd als rond Vivaldi hernieuwde moed lijkt te ontstaan duikt ook nu N-VA-voorzitter Bart De Wever op om zo'n regering zonder Vlaamse meerderheid zo snel mogelijk de kop in te drukken. 'We stevenen af op de zwaarste economische crisis in honderd jaar. Om dat aan te pakken is een federale regering nodig met draagvlak', zei hij maandag in 'De ochtend'. Een Vivaldi-coalitie zonder meerderheid aan Vlaamse kant is volgens hem 'volstrekt ondenkbaar'.

En De Wever heeft medestanders. Bij CD&V stond in het weekend zowel vicepremier Koen Geens als minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op om nog eens te benadrukken dat er een regering met een Vlaamse meerderheid moet komen. In 'De zevende dag' merkte Coens op dat de Vlaamse en de federale regering moeten kunnen samenwerken - codetaal bij CD&V is om te zeggen dat de N-VA erbij moet zijn.

Voor Lachaert zou het bizar zijn dat hij zich nu achter een Vivaldi-regering schaart, terwijl hij daar in Open VLD het verzet tegen organiseerde en daarmee de voorzittersverkiezingen won. Als eerste beleidsdaad het tegenovergestelde doen, zou zijn geloofwaardigheid onderuit halen. Al moet Magnettes suggestie dat Alexander De Croo (Open VLD) de Wetstraat 16 kan krijgen als muziek in de oren klinken.

Maar het is dus nog niet binnen voor Magnette. Want er is ook nog altijd Georges-Louis Bouchez. De voorzitter van de Franstalige liberalen mag dan wel de bedenker zijn van de naam Vivaldi, hij pleit nu voor een regering van nationale eenheid, met de PS en de N-VA, zoals premier Sophie Wilmès in een interview in De Tijd meegaf.

Op haar heupen

Het zit de Franstalige liberalen steeds meer dwars dat de Parti Socialiste en de linkerzijde het laken naar zich toe willen trekken. Wilmès kreeg het zaterdag op de superkern, de wekelijkse bijeenkomst tussen de haar regering en de tien partijen die volmachten hebben gegeven, op de heupen omdat de verzamelde linkerzijde moeilijk doet over de parlementaire goedkeuring van de koninklijke besluiten die met de bijzondere machten zijn uitgevaardigd.

De socialisten en de groenen willen niet dat die KB's in één wetsontwerp worden verzameld en ter goedkeuring aan het parlement wordt voorgelegd, zoals Wilmès heeft voorgesteld. Een paar KB's over de flexibilisering van de arbeidsmarkt (overuren en studentenarbeid) kunnen niet rekenen op instemming van de socialisten en de groenen. Voorlopig is tijd gekocht, de KB's worden eerst voor advies naar de Raad van State gestuurd.