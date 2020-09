Vivaldi-partijen gaan stemming over ontslag regering-Wilmès afblokken

De oppositie wil donderdag in de Kamer een stemming uitlokken over het ontslag van de regering-Wilmès, maar de Vivaldi-partijen zijn van plan die af te blokken. 'Een schoonheidsprijs gaan we daar niet voor krijgen.'

‘Uiterlijk over zes maanden zal ik opnieuw het vertrouwen aan het parlement vragen’, verklaarde premier Sophie Wilmès (MR) op 17 maart in de Kamer. Haar ontslagnemende regering, die over slechts 38 van de 150 Kamerzetels beschikt, kreeg de steun van een meerderheid van de parlementsleden om de coronacrisis te beheersen.

Vorige week werd duidelijk dat Wilmès donderdag, zes maanden na haar belofte, het vertrouwen niet zal vragen. De zeven partijen die onderhandelen over een Vivaldi-regering, deelden mee dat ze ernaar streven om tegen 1 oktober een nieuwe regering op de been te brengen. De liberalen, de socialisten, de groenen en CD&V benadrukten daarbij ‘het belang om de huidige federale minderheidsregering met volheid van bevoegdheid het land te laten leiden tot dat moment’.

De Vivaldi-partijen hebben afgesproken de stemming over een motie van wantrouwen af te blokken, vernam De Tijd. Dat kan via het indienen van een gewone motie.

Volgens Wilmès hoeft ze, omdat ze de impliciete steun krijgt van een meerderheid van de Kamerleden, het vertrouwen niet te vragen. De oppositie - de N-VA, het Vlaams Belang en de PVDA - vinden dat de eerste minister zo haar woord breekt. Het Vlaams Belang gaat haar donderdag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer interpelleren, waarop de partij een motie van wantrouwen wil indienen. Ten vroegste 48 uur na het indienen van die motie moet de Kamer zich dan uitspreken over de toekomst van Wilmès.

Geen zin in pijnlijk ontslag

De Vivaldi-partijen willen dat scenario vermijden. Open VLD, de MR en CD&V, de partijen die de regering-Wilmès vormen, passen voor een pijnlijk einde van de coalitie. Om een ontslag te vermijden moeten de socialisten en de groenen de motie van wantrouwen tegen de de regering-Wilmès verwerpen. Daar hebben zij dan weer geen zin in, want ze hebben jaren actief oppositie gevoerd tegen die coalitie.

De Vivaldi-partijen hebben daarom afgesproken om de stemming af te blokken, vernam De Tijd. Dat kan via het indienen van een gewone motie. Die heeft voorrang op de motie van wantrouwen en als ze wordt goedgekeurd, vervallen alle andere moties en gaat de Kamer over tot de orde van de dag. ‘We gaan daar geen schoonheidsprijs mee verdienen, maar het vermijdt een heel circus in de Kamer’, klinkt het in Vivaldi-kringen.

'Lichtzinnig'

Vervolgens gaan de zeven partijen via een ordemotie duidelijk maken dat een nieuwe regering op 1 oktober - de deadline die Vivaldi zichzelf oplegt - een regeerverklaring zal afleggen. Het uitstel met twee weken wordt verantwoord door de positieve coronatest van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD). Omdat de partijvoorzitters in quarantaine moesten, werden de fysieke regeringsonderhandelingen opgeschort.

De zet van de Vivaldi-partijen wijst op een ontzettend wantrouwen. Als de zeven partijen elkaar vertrouwen, waarom geven ze dan de regering het vertrouwen niet? Peter De Roover Fractieleider N-VA

'Als we gewoon overgaan tot de orde van de dag, toont dat aan hoe lichtzinnig Wilmès omgaat met haar eigen woorden die ze destijds in de Kamer heeft uitgesproken', zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Bovendien wijst het op een ontzettend wantrouwen tussen de Vivaldi-partijen. Als de zeven partijen elkaar vertrouwen, waarom geven ze dan de regering het vertrouwen niet?'

Op de achtergrond gaan de onderhandelingen voort via onlinewerkgroepen. Maar de grote knopen moeten nog worden doorgehakt. Ook moet nog worden uitgemaakt wie formateur - en dus de volgende premier - wordt.