Vivaldi-partijen schuiven deadline voorbij 17 september

De kans is groot dat premier Sophie Wilmès (MR) op 17 september blijft zitten als premier met volle bevoegdheden. De Vivaldi-partijen bekijken of de beloofde vertrouwensstemming kan worden uitgesteld tot er een akkoord is over een nieuwe federale regering.

Alle partijvoorzitters en sherpa's van de Vivaldi-partijen legden woensdag een negatieve coronatest af. Een dag eerder bleek Egbert Lachaert (Open VLD) besmet te zijn. Omdat alle onderhandelaars in nauw contact zijn gekomen met de preformateur moeten ze in quarantaine.

De eerste fysieke vergadering tussen socialisten, liberalen, groenen en CD&V is daardoor uitgesteld tot 18 september. Intussen plegen ze wel nog overleg via videocall. 'Echt knopen doorhakken zal moeilijk zijn', zei oud-premier Yves Leterme (CD&V) woensdagochtend op Radio 1.

Voor 18 september verwachten de onderhandelende partijen geen doorbraak. Die datum leek al langer onhaalbaar, want er liggen nog veel inhoudelijke knelpunten op tafel en ook de premierkwestie is nog niet beslecht. Nochtans hadden meerdere partijen zichzelf de deadline van 17 september opgelegd.

Belofte

In maart schaarde een meerderheid zich achter de ontslagnemende regering van premier Sophie Wilmès (MR), waar alleen de liberalen en CD&V in zetelen. Ze kreeg de bevoegdheid om de coronacrisis te bestieren. Wilmès verbond daar toen expliciet de belofte aan op 17 september opnieuw het vertrouwen te vragen. Dat is en blijft evenwel een belofte: niemand kan haar dwingen het vertrouwen effectief te vragen.

Als er consensus is in een parlementaire meerderheid, kan de termijn worden uitgesteld. Sophie Wilmès Premier

Bij de Vivaldi-partijen gaan daarom stemmen op om de stemming uit te stellen. 'Iedereen, of toch zeker de democratische partijen, zal begrijpen dat we die voor enkele dagen opschuiven', zegt Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet. Als reden wordt naar de quarantaine van de Vivaldi-voorzitters verwezen, waardoor de deadline om een nieuwe regering te vormen niet gehaald kan worden.

Iedereen gebaat bij uitstel

Uitstel zou de Vivaldi-partijen goed uitkomen. De liberalen kunnen zo een spektakel in de Kamer en een mogelijk pijnlijk ontslag voor Wilmès vermijden. Voor de socialisten en de groenen is uitstel welkom omdat ze zo niet kunnen worden gedwongen de restregering-Wilmès te steunen.

Wilmès sluit het scenario alvast niet uit. 'De premier heeft zich in de Kamer geëngageerd over een bepaalde termijn. Alleen als er consensus is binnen een parlementaire meerderheid, zou deze termijn kunnen worden uitgesteld', klinkt het op haar kabinet. Voor de goede verstaander: als de Vivaldi-partijen uitstel willen, komt er uitstel. Tussen de voorzitters is daar nog niet over gesproken - dat gebeurt allicht donderdag.