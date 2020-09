Vivaldi-partijen strijden om Wetstraat 16

Terwijl pre-formateur Conner Rousseau (sp.a) zegt dat de volgende premier best uit de grootste politieke familie komt - lees: de socialisten - eist MR-voorzitter Bouchez de Wetstraat 16 op voor Sophie Wilmès.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil dat Sophie Wilmès ook in de nieuwe Vivaldi-regering premier blijft. Dat stelde hij in de uitzending 'C'est pas tous les jours dimanche' op de zender RTL-TVI. Bouchez wees op het evenwicht in de regering en op de populariteit van Wilmès in het zuiden van het land. In De Zevende Dag had ook Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) een lans gebroken voor Wilmès.

In dezelfde uitzending zei sp.a-voorzitter Rousseau dat het tegen vrijdag duidelijk moet zijn wie de nieuwe federale premier wordt. Rousseau is samen met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aangesteld tot preformateur. Het duo is van plan eind volgende week bij de koning een formateur voor te stellen, die dan ook zal aantreden als regeringsleider.

Paul Magnette

Rousseau zei in De Zevende Dag dat de onderhandelingen over een Vivaldi-coalitie goed verlopen. Maar de demarche van Bouchez wijst op een felle strijd achter de schermen om het premierschap. 'In normale tijden zou de grootste partij, de PS dus, de premier leveren', zei Rousseau bijvoorbeeld. En dan is PS-voorzitter Paul Magnette meteen de grootste kanshebber.

In normale tijden zou de grootste partij, de PS dus, de premier leveren Conner Rousseau Preformateur en sp.a-voorzitter

Bouchez stelde echte dat de Vivaldi-coalitie naar links overhelt. In een centrumregering zou de leiding van de regering uit respect voor de politieke evenwichten dan ook best uit de liberale familie komt. "We zitten in een coalitie met een meerderheid aan linkse parlementsleden', zei hij. 'Er moeten dus garanties voor de liberalen zijn dat hun beleidskeuzes gehoord worden.'

Vlaamse minderheid

Een andere optie is dat de Open VLD met Alexander De Croo de premier levert. Omdat de Vivaldi-coalitie aan Vlaamse kant een minderheid heeft in het parlement zou De Croo het vertrouwen in de federale regering bij de Vlamingen kunnen versterken. De preformateurs Rousseau en Lachaert hebben allebei al aangegeven dat ze niet geïnteresseerd zijn in de functie.

Volgens Rousseau wordt de knoop over de Wetstraat 16 deze week nog doorgehakt. En dan neemt vrijdag de formateur het heft in handen om de onderhandelingen over een nieuwe regering af te ronden. De preformateurs willen dat er een regeerakkoord is tegen 17 september, wanneer de regering-Wilmès het vertrouwen van het parlement verliest.