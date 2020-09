Vivaldi-partijen zijn het eens over regeerakkoord, nog niet over ministerposten

De zeven Vivaldi-partijen hebben na een marathonvergadering die de hele nacht duurde een akkoord beet over een nieuw regeerakkoord. De partijvoorzitters zitten nog samen over de verdeling van de ministerposten.

Meer dan 21 uur heeft het finale overleg geduurd, maar de liberalen, socialisten, groenen en CD&V hebben na een nacht onderhandelen een inhoudelijk akkoord beet. De overgebleven knelpunten bleken rond zes uur in de ochtend weggewerkt.

Formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) zitten nu samen met de zeven partijvoorzitters over het premierschap en de ministerposten. De Croo lijkt de beste kaarten in handen te hebben voor het premierschap.

De zeven partijen zijn het eens geraakt over 3,2 miljard euro aan nieuw beleid, vernam De Tijd bij een onderhandelaar. Zo is de aanvankelijke wensenlijst van 11 miljard euro fors ingekort.

Van de 3,2 miljard euro gaat 2,3 miljard naar sociaal beleid. Zo is het de bedoeling dat de minimumpensioenen tegen het einde van de legislatuur stijgen tot 1.500 euro netto. Bovenop de welvaartsenveloppe en de indexeringen is daarvoor 1,2 miljard euro ter beschikking gesteld.

Digitaks en minumumbelasting

Het overige miljard euro aan nieuw beleid wordt gebruikt voor investeringen in justitie en politie. De Vivaldi-partijen vinden dat de veiligheidsdepartementen de jongste jaren te weinig geld hebben gekregen en willen dat rechttrekken.

Om het nieuwe beleid te financieren zijn een reeks aan nieuwe maatregelen uitgewerkt. Het gaat onder meer over een digitaks voor grote internetbedrijven en een minimumbelasting. Het opdrijven van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude moet geld opleveren, net als het doorvoeren van een fiscale hervorming tegen 2024 en het stopzetten van de fiscale regularisatie.

Partijcongressen

'Ik ben blij dat we met de zeven partners een programma hebben kunnen maken dat volgens mij een centrumprogramma is', verklaarde CD&V-kopstuk Servais Verherstraeten voor de camera's van de VRT en VTM. 'Het heeft oog voor zij die het lastig hebben, zeker door corona, en tegelijk ondernemingsvriendelijk is.'