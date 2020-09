Vivaldi-trein bijna klaar voor de start...

De trein naar een Vivaldi-coalitie is nog niet vertrokken, maar beetje bij beetje koppelt in het station iedereen zijn wagonnetje aan de locomotief.

Een dag voor Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert naar de koning gaat om verslag uit te brengen over zijn opdracht om een brede meerderheid bijeen te brengen, tekenen de contouren van een Vivaldi-coalitie zich almaar sterker af. In zo’n vierseizoenencoalitie zitten de klassieke politieke families - liberalen, socialisten, christendemocraten - en de groenen.

De belangrijkste twee struikelblokken zijn CD&V en de sp.a. De christendemocraten lijken mee. Een zelfverzekerde partijvoorzitter Joachim Coens zette woensdagavond in 'Ter Zake' de deur open voor een federale regering zonder de N-VA, iets wat CD&V tot nog toe altijd weigerde.

Donderdagmorgen schoot ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau een akkoord niet zomaar af. Wel trok hij een inhoudelijke rode lijn in het zand. Hij zegt nooit akkoord te zullen gaan met een regering die de coronafactuur naar de hardwerkende of kwetsbare Vlaming doorschuift. Hij vraagt een ‘eerlijke fiscaliteit nu de beurzen weer op winst staan'.

Avanti

Zeggen dat daarmee de formatie voor een Vivaldi-coalitie definitief vertrokken is, lijkt nog net een stap te ver. Maar het wordt wel duidelijk waar het compromis moet worden gevonden. Coens zei dat 15 maanden na de verkiezingen ongeveer alles is geprobeerd en het nu tijd is om vooruit te gaan. Het gaat niet om Vivaldi, zei Coens, maar om 'avanti'.

Om CD&V helemaal aan boord te krijgen is een compromis over de abortuswetgeving nodig. Coens maakte al herhaaldelijk duidelijk dat een soepeler abortuswetgeving - zoals ze in de Kamer al voorlag - voor hem niet kan.

Nog voor CD&V wordt het belangrijk dat het federale beleid spoort met dat van de Vlaamse regering, waar de christendemocraten en liberalen met de N-VA besturen. CD&V wil ook dat wordt gewerkt aan een staatshervorming.

Meerwaardebelasting

Met de sp.a zal het compromis in de eerste plaats moeten worden gevonden op het vlak van de fiscaliteit. Rousseau maakte donderdag duidelijk dat daar voor hem de rode lijn ligt. Tegelijk is het thema ook voor de liberalen belangrijk. Als ze op fiscaliteit minder ver gaan dan de plannen voor een meerwaardebelasting die bij N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette op tafel lagen, hebben ze een belangrijk argument om later de kritiek op die belastingen van zich af te schudden.