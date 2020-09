Vivaldi volgt Europa in vermindering uitstoot

De nieuwe regering wil tegen 2030 55 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990, vanaf 2050 wordt het helemaal koolstofvrij.

De Vivaldi-regering schaart zich achter de recent aangescherpte klimaatambities van de Europese Unie. De CO2-uitstoot moet tegen 2030 met 55 procent dalen tegenover het niveau in 1990, en het doel is koolstofvrij te zijn in 2050.

Het aanscherpen van de Belgische ambities - van 40 naar 55 procent minder - betekent dat België bereid is zijn bijdrage aan het Nationale Energie- en Klimaatplan 2030 aan te passen. Die beslissing heeft ook repercussies voor de regio's waar het gros van de bevoegdheden liggen. Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten uitvechten hoe ze de inspanningen onder elkaar verdelen. De Vlaamse regering vindt de huidige doelstellingen al bijzonder ambitieus en haalt ze zelfs niet in het huidige Vlaamse klimaatplan.

Eerder lekte uit in De Tijd dat over de kernuitstap pas in 2021 wordt beslist. De finale uitstap zal afhangen van de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen. De regering maakt zich ook sterk de energiefactuur van de gezinnen en bedrijven onder controle te houden, door erop toe te zien dat het federale deel van de elektriciteitsfactuur daalt. Er komt een energienorm voor burgers en bedrijven om de concurrentie- en koopkracht te garanderen tegenover de buurlanden.

Windmolens op zee

De federale regering toont zich ambitieus voor de windmolens op zee, waar ze wel bevoegd voor is. De tweede zone windmolens voor de Belgische kust moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet rekent de regering op 2025-2026. Indien mogelijk zal België zelfs buiten de territoriale wateren, verderop in de Noordzee, investeren in windmolens.

Vanaf 2026 moeten alle bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn. In overleg met de deelstaten wordt gekeken hoe hetzelfde kan gelden voor de bussen van het openbaar vervoer, de taxi's en het vervoer in de deeleconomie. De regering zal ook een kader uitwerken zodat aan werknemers zonder recht op een bedrijfswagen toch een mobiliteitsbudget kan worden toegekend.