Vivaldi wil regeringsvorming timing opleggen

De federale regering zal in 2024 de grondwet op vijf artikels voor herziening vatbaar verklaren. Ook artikel 195, om de hele grondwet te ontgrendelen, en artikel 96, dat moet dienen om de regeringsvorming een termijn op te leggen, horen bij dat lijstje.

Ellenlange regeringsonderhandelingen behoren bijna tot ons cultureel erfgoed. Het wereldrecord formeren staat met 541 dagen voor de regering-Di Rupo nog altijd op naam van ons land. Ook de huidige paars-groene coalitie had 493 dagen sinds de verkiezingen nodig om van start te gaan.

De federale regering wil daar een mouw aan passen. Ze is van plan op het einde van de legislatuur artikel 96 van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Dat schrijft de krant La Libre Belgique. Artikel 96 schrijft voor dat de koning de ministers benoemt en ontslaat, en is dus een belangrijk principe voor een regeringsvorming.

Daaraan wil de regering-De Croo een alinea toevoegen met een termijn waarbinnen de coalitie gevormd moet worden. Overschrijden de onderhandelingen die termijn, dan komt er een debat over de formatie in de Kamer. Zo zal de discussie niet langer in achterkamers onder partijvoorzitters plaatsvinden, redeneert de huidige regering, maar publiekelijk. De termijn waarmee de onderhandelaars rekening moeten houden, werd echter nog niet afgeklopt.

Artikel 195

Daarnaast zal het parlement in 2024 artikel 195 voor herziening vatbaar verklaren. Na de verkiezingen van dat jaar zullen de partijen onderhandelen over de zevende staatshervorming. Als ze op dat moment ook andere artikels uit de grondwet willen aanpassen, dan kan dat alleen als ze die voor de verkiezingen al voor herziening vatbaar verklaard hadden.

Die procedure is strak geregeld door artikel 195. Maar als het parlement dat artikel opent en aanpast, kan ze toch artikelen die ze niet voor herziening had aangestipt wijzigen. Zo blijven na 2024 alle opties tot wijzigingen van andere artikels tijdens de onderhandelingen over een zevende staatshervorming open.

Half uurtje

De oppositiepartij N-VA reageert evenwel ontzet dat de lijst maar vijf artikels bevat. De regering had die klus volgens Kamerlid Sander Loones in een half uurtje kunnen klaren, terwijl ze er vijf maanden over heeft gedaan.

Bovendien zijn de relevante grondwetsartikelen om de rol van de Senaat of het aantal parlementsleden te herzien niet opgenomen in de lijst, ondanks beloftes in het regeerakkoord, stipt Loones aan.