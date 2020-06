Vlaams Belang blijft kieslandschap domineren

De partij Vlaams Belang blijft afgetekend de grootste in het electorale landschap. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws en Le Soir.

Net als in de vorige peilingen is Vlaams Belang afgetekend de grootste, met 27,7 procent. Dat is 9 procentpunten meer dan bij de verkiezingen in mei vorig jaar. Tegenover de vorige peiling in maart is er amper verschil. De peiling is afgenomen na de rellen bij de antiracismebetoging in Brussel bijna twee weken geleden.

In het hele electorale landschap is amper statistisch relevante verschuiving merkbaar. Er is enkel opvallende progressie te zien bij de sp.a. De partij van de jonge voorzitter Conner Rousseau springt over CD&V en Open VLD en overtuigt 12,5 procent van de (gepeilde) kiezers. Bij de verkiezingen kwam de partij net boven 10 procent uit, bij de laatste peiling was dat 9,6 procent. Ook de groei van de sp.a valt dus binnen de foutenmarge.

De N-VA blijft steken op 20 procent, terwijl de partij in mei 2019 nog goed was voor 25,5 procent. Dat was toen al een fors verlies. Er is zo goed als geen verschil met de peiling in maart. CD&V blijft hangen op 11,8 procent, quasi hetzelfde resultaat als bij de vorige peiling en die daarvoor. De partij blijft fors onder haar verkiezingsresultaat van 14,2 procent.

Hetzelfde geldt voor Open VLD. De Vlaamse liberalen blijven met 10 procent ook fors onder hun verkiezingsresultaat, al is er weinig verschil met de vorige peiling. Daarna volgt Groen met 9,4 procent. De PVDA blijft boven haar verkiezingsresultaat met 7,3 procent. De communisten verliezen 2 procentpunt ten opzichte van de vorige peiling, stemmen die mogelijk naar sp.a zijn verschoven.

Wallonië

Gezien de manoeuvres rond de federale coalitievorming is het vooral interessant te kijken naar de PS. De socialisten kalven verder af in Wallonië: van 26,1 procent bij de verkiezingen vorig jaar naar 23,7 procent vandaag. De partij verliest ook bijna 2 procentpunten tegenover de peiling in maart.

Minstens even belangrijk: de rivaal van de PS op links, de PTB, strandt op 18,7 procent, een sprong van 5 procentpunten in vergelijking met de verkiezingen. Tegenover de peiling in maart gaat de PTB wel nauwelijks vooruit.

De PS moet binnenskamers afwegen of ze nog gaat voor een coalitie. De partij deed een mislukte poging tot oprichting van een klassieke tripartite met liberalen en christendemocraten die gedoogsteun zou moeten krijgen vanuit de oppositie.

Maar de PS liep op een counter vanuit de federale coalitiepartijen. De drie partijvoorzitters George-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) nemen een maand om te proberen de minderheidscoalitie van premier Sophie Wilmès (MR) uit te breiden. De premier is in Franstalig België veruit de populairste politicus.