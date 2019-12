Vlaams Belang grote winnaar in peiling

Als er vandaag federale Kamerverkiezingen zouden zijn, dan komt het Vlaams Belang uit op 27,3 procent van de kiesintenties, of 2,5 procentpunt meer dan bij de vorige peiling en bijna 10 procentpunt hoger dan bij de verkiezingen van 26 mei. Voor Open Vld is de uitslag nefast: de Vlaamse liberalen duiken onder de tien procentgrens.

Dertig procent

Met de winst van Vlaams Belang en de klim richting de dertig procent doet de extreemrechtse lpartij het beter dan ooit in een peiling of verkiezingsuitslag. Samen met N-VA, dat stabiel blijft rond de 22 procent, komt Vlaams Belang aan meer dan 49 procent. Nooit hebben sp.a, Open Vld en CD&V lager gescoord dan in deze peiling. Samen overtuigen ze nog amper drie Vlamingen op tien.



CD&V en Groen blijven wel stabiel rond de 11 procent in vergelijking met de vorige peiling, maar de christendemocraten slagen er daarmee niet in het grote verlies van op 26 mei goed te maken.