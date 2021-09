Vlaams Belang lanceert app met eigen nieuws

Het Vlaams Belang kiest een nieuw medium om zijn eigen boodschap in de markt te zetten. 'Een app is krachtiger dan e-mailmarketing en op sociale media kan de partij geblokkeerd worden.'

Met nieuws over het Europese 'wanbeleid' rond migratie, de 'te lage' representativiteit op de VRT of tegen een kilometerheffing in Vlaanderen. Het opzet van de nieuwsapp van het Vlaams Belang is de eigen politieke boodschap in de markt te zetten. 'We stellen met zijn allen vast dat het echte nieuws verzwegen wordt in de klassieke media', zegt voorzitter Tom Van Grieken. 'En mijn partij is er ondervertegenwoordigd.'

Politieke partijen werken al langer met mailinglijsten of socialemediapagina's. En het Vlaams Belang heeft een eigen YouTube-kanaal met een praatprogramma met parlementsleden. Maar de radicaalrechtse partij is de eerste in ons land met een eigen nieuwsapp.

Logische stap

'Het is een logische stap', zegt Reinout Van Zandycke, politiek communicatiespecialist bij het bedrijf Exposure. 'Het Vlaams Belang heeft de voorbije jaren veel gewerkt met protestmarsen, het uitdelen van gadgets en advertenties en petities op Facebook of via mail. Maar e-mailmarketing is niet even krachtig voor elke doelgroep, en op Facebook hangen partijen af van algoritmes.'

Op Twitter werd ik al geblokkeerd. In het buitenland gebeurt dat wel vaker met identitaire bewegingen. Tom Van Grieken Voorzitter Vlaams Belang

De voorbije jaren bouwde het Vlaams Belang op Facebook een stevige schare volgers op. De pagina van voorzitter Tom Van Grieken kreeg al 508.000 likes. De radicaalrechtse partij zit bijna aan 622.000 volgers. Het gaat om een grote groep mensen waarvan ze kiezers en 'ambassadeurs' probeert te maken.

Niet terugkeren

'Het gaat erom mensen die ooit iets geliket hebben te overtuigen een ambassadeursrol op te nemen. Dat is het principe van kleine stapjes, microcommitment. Plots stemmen op een partij is een grote stap. Maar hoe meer kleine stapjes ze zetten, zoals een app downloaden of een petitie tekenen, hoe kleiner die stap wordt', zegt Van Zandycke.

Door de eigen app in de markt te zetten anticipeert de partij op een mogelijke blokkering op sociale media. Van Grieken schat de kans groot dat zowel de partijpagina als de zijne tegen 2024 verwijderd zal zijn door Facebook. 'Op Twitter werd ik al geblokkeerd. In het buitenland gebeurt dat wel vaker met identitaire bewegingen. Zelfs een zittend democratisch staatshoofd (Donald Trump, red.) werd al verwijderd', zegt Van Grieken. Een blokkering zou het budget dat de partij investeert - in de eerste zes maanden van 2021 ruim een half miljoen euro - om volgers aan te trekken tenietdoen.

Volgers aantrekken

Wegstappen van sociale media is niet opportuun. 'Het grootste bereik zal het Vlaams Belang blijven halen op sociale media, maar zijn 500.000 Facebook-volgers zal het naar zijn app proberen te trekken', zegt Van Zandycke. 'Het ironische is dat de partij dat wellicht zal doen door advertenties over hun app op sociale media te plaatsen.'

Het Vlaams Belang is in ons land wel vaker een pionier. Ik verwacht dat nog partijen volgen. Reinout Van Zandycke Politiek communicatiespecialist