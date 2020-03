Vlaams Belang piekt in nieuwe peiling

Na 292 dagen vruchteloos onderhandelen profiteert vooral de extreme zijde van het politieke spectrum, blijkt uit een nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, Le Soir en RTL.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is langs Vlaamse zijde de winnaar in een nieuwe peiling. Die is afgenomen tussen 4 en 9 maart, dus voor de impact van de corona-uitbraak volledig duidelijk werd.

De partij stijgt tot 28 procent, 10 procentpunt meer dan bij de verkiezingen in mei vorig jaar. Dat is buiten de foutenmarge van 3,2 procentpunt. Tegenover de vorige peiling in december 2019 is er weinig verschil. Toen haalde het VB ook al 27 procent.

Ook het andere extreem van het politieke spectrum, de linkse PVDA, profiteert. De communisten zitten op 9,3 procent, net buiten de foutenmarge tegenover het resultaat bij de verkiezingen (5,6 procent).

Het centrum kreunt. De N-VA klokt af op 21 procent, CD&V op 12, Open VLD en sp.a op 10. Hekkensluiter is Groen met 9 procent. Dat is in lijn met het resultaat in mei en bij de peiling in december.

Wallonië

In Wallonië blijft de PS de grootste met 25 procent. Dat is binnen de foutenmarge van zowel verkiezingen als peiling in december. De MR klokt op 20 procent. De Franstalige pendant van de PVDA, PTB, stoomt door naar 19 procent. Dat is vijf procentpunt meer dan bij de verkiezingen vorig jaar. Ecolo haalt 15 procent, cdH 7 procent en Defi 5 procent. In Brussel is het nek-aan-nek tussen de PS en Ecolo (20 procent).

Hitparade

In de hitparade van populairste politici blijft N-VA voorlopig wel de aanvoerder. Voorzitter Bart De Wever is de populairste politicus in Vlaanderen, gevolgd door Kamerlid Theo Francken en Vlaams minister-president Jan Jambon. Daarna volgen Vlaams viceminister-president Hilde Crevits en minister van Justitie Koen Geens voor CD&V, Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken en Vlaams minister Bart Somers (Open Vld).

De federale Open Vld-excellenties Alexander De Croo en Maggie De Block volgen, voor Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA). De nieuwe voorzitters van CD&V en sp.a komen voor het eerst binnen in de top 20: Joachim Coens staat op een gedeelde 17de plaats, Conner Rousseau staat op plaats 20.

In Wallonië is PS-voorzitter Paul Magnette de populairste politicus, voor Waals minister-president Elio Di Rupo en cdH-voorzitter Maxime Prévot. Premier Sophie Wilmès (MR) staat daar op een vijfde plaats, net na Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet.