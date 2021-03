Vlaamse centrumpartijen putten moed uit Nederlandse uitslag

Er ligt een breed centrumpubliek voor het grijpen. Die les trekt politiek Vlaanderen uit de Nederlandse verkiezingen. ‘De vraag is: wie kan het claimen?’

De grote winnaars van de Nederlandse verkiezingen zijn de VVD van premier Mark Rutte en het links-liberale D66. Volgens politiek marketeer Jan Callebaut is dat omdat die partijen een duidelijk leiderschap aan de dag hebben gelegd tijdens de crisis. 'Bij ons zie je ook dat premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) populair zijn in de peilingen. Alleen zitten we hier met ruis door het communautaire. Aan Franstalige kant is er kritiek op het Nederlandstalige gezag, wat hen verzwakt', aldus Callebaut.

Dat 'positief en verbindend leiderschap' loont, is de les die in de Wetstraat 16 duchtig wordt onderschreven. De entourage van de premier zag hoe Rutte, die politiek wendbaar is, de meest uitgesproken centrumcampagne ooit voerde. Zo was de economisch rechtse VVD in de campagne gewonnen voor een vermogensbelasting, een hoger minimumloon en een sterke zorg, traditioneel linkse standpunten.

Linkse standpunten

'Het is opvallend: linkse thema's doen het goed, maar linkse partijen niet', is de vaststelling van Callebaut. Volgens hem slagen de linkse partijen er te weinig in de angsten van mensen weg te nemen of verlangens in te lossen. 'Dat is wat een goede politieke partij doet, en dat doen linkse partijen te weinig', zegt Callebaut. De VVD en D66 capteerden de linkse thema's, met tegelijk een grote nadruk op het vrije initiatief en ondernemerschap.

Linkse thema's doen het goed, maar linkse partijen niet. Jan Callebaut Politiek marketeer

Volgens Callebaut leert de overwinning van het links-liberale D66 dat er ruimte is voor partijen die de brug slaan tussen het sociaal collectieve en het ondernemerschap. 'Alleen zitten die twee punten in Vlaanderen verankerd in tegengestelde partijen. Ik ben er zeker van dat partijen die daartussen een brug kunnen slaan een sterke plaats kunnen veroveren in het politieke landschap. Mensen verlangen naar die combinatie.’

Dwarsdoorsnede

In Vlaanderen zijn er volgens Callebaut al zulke links-liberale vingeroefeningen, zoals in Antwerpen met het het 'verstandspact' tussen de N-VA en de sp.a, of met het project in Mechelen tussen Groen en Open VLD. ‘Zo’n politieke realiteit is nog veraf, maar het zijn denkoefeningen in die richting', zegt Callebaut.

Open VLD wil nochtans graag geloven dat de partij de dwarsdoorsnede is van de VVD en D66. 'In Vlaanderen is geen plaats voor twee liberale partijen. En met een voorman als de premier liggen alle kaarten er om te groeien', zegt voorzitter Egbert Lachaert. Volgens de Wetstraat 16 kan de kracht van de premier, het positieve en het verbindende, ook de kracht zijn van de partij.

Nog niet perfect

Ook de N-VA put moed uit de Nederlandse verkiezingen, waarin de bevestiging wordt gezien dat er een beweging is van linkse naar centrumrechtse partijen. 'Een gedegen centrumrechtse beleidspartij wordt beloond', is de analyse die in N-VA-kringen wordt gemaakt. 'We vullen die ruimte vandaag nog niet perfect in, maar dat moet wel tegen 2024.'

Het rechtse blok in Nederland gaat vijf zetels vooruit, maar de verdeeldheid dient als excuus om dat signaal van rechts te negeren. Tom Van Grieken Voorzitter Vlaams Belang

Bij CD&V leiden de verkiezingen tot introspectie. 'Leiderschap en waarden zitten in ons DNA. Maar we scoren niet goed. Het moet sterker als we ons christendemocratisch potentieel willen verzilveren', klinkt het.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ziet vooral hoe de verdeeldheid op rechts ook Nederland parten speelt. 'Het rechtse blok gaat vijf zetels vooruit, maar de verdeeldheid dient als excuus om dat signaal van rechts te negeren. Rutte slaat links af met D66', zegt Van Grieken.