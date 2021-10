Vlaamse en federale regering oneens over coronapas

De federale regering heeft een klavertjevier klaar om het stijgende aantal coronabesmettingen de baas te kunnen: het activeren van de pandemiewet, de mondmaskerplicht, telewerken en het gebruik van het Covid Safe Ticket. Dat laatste botst op verzet van de N-VA.

Na de alarmberichten van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eind vorige week over de vierde golf heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) beslist een versnelling hoger te schakelen. Maandagavond riep hij het kernkabinet bijeen en voor dinsdag staat een digitale bijeenkomst van het Overlegcomité op het programma. Op dat overleg tussen de regeringen van ons land zal Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) inloggen vanuit Dubai, waar hij aanwezig is op de wereldtentoonstelling.

De essentie Het mondmasker wordt weer algemeen verplicht.

Telewerk wordt sterk aangeraden.

Er is discussie tussen federale overheid en Vlaamse regering over de veralgemeende invoering van het Covid Safe Ticket.

Van beperkende maatregelen voor reizen is vooralsnog geen sprake.

Ziekenhuisopnames nemen toe

Het Overlegcomité was pas voor eind deze week gepland, maar van alle West-Europese landen met de hoogste vaccinatiegraad ziet ons land, samen met Ierland, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames het snelste toenemen. Nochtans is 86 procent van de Belgische 18-plussers volledig geprikt.

Lees Meer België ondanks hoge vaccinatiegraad bij coronakoplopers in West-Europa

Daarom wil de regering-De Croo nu al ingrijpen 'met het oog op een voorzichtige aanpak voor de komende weken en maanden', zoals de woordvoerder van de premier zegt. 'Het is echt de bedoeling dat we het gewone leven laten doorgaan, maar op een voorzichtige manier.'

Het is echt de bedoeling dat we het gewone leven laten doorgaan, maar op een voorzichtige manier.

Op het kernkabinet lag de veralgemeende invoering van een mondmaskerplicht, zeker in binnenruimtes waar veel publiek samenkomt, op tafel. Daarnaast wil de regering telewerk weer sterk aanraden. Daar is uit werkgevershoek verzet tegen. Ook wil de regering-De Croo dat meer gebruik wordt gemaakt van de coronapas, al beslissen de deelstaten daarover.

Het ziet er ook naar uit dat de pandemiewet, die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft uitgewerkt, voor het eerst echt wordt geactiveerd. Daarmee kan de federale regering, na een fiat van het parlement, de federale fase verlengen en de regie in handen houden.

Politieke spanning

Maar over het Covid Safe Ticket hangt politieke spanning in de lucht tussen de federale en de Vlaamse regering. Vanuit Dubai liet Jambon weten dat hij niet zit te wachten op een eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket. 'Het veralgemeend gebruik wordt nog altijd in vraag gesteld, omdat dat geen antwoord zou bieden op het stijgende aantal besmettingen', zei hij.

In het Vlaams Parlement ligt woensdag een decreet ter goedkeuring voor om het Covid Safe Ticket te verplichten voor discotheken en evenementen met meer dan 500 personen, zoals nu al federaal is geregeld. Voor zorginstellingen zou het Covid Safe Ticket facultatief worden, zoals de woon-zorgcentra vragen. Voor andere sectoren, zoals de horeca of fitnesscentra, zou het niet toegelaten zijn een coronapas te vragen.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever liet maandag verstaan dat een veralgemeende invoering van het Covid Safe Ticket in Vlaanderen weinig zin heeft, omdat Vlaanderen een hoge vaccinatiegraad kent. De Wever hoopt dat de federale regering niet halsoverkop met nieuwe maatregelen komt. 'Ik hoop dat het beperkt kan blijven tot punctuele maatregelen zonder economische impact.'

Winterplan

Horeca Vlaanderen bereidt zich voor op het ergste. Het heeft een winterplan klaar voor het geval de situatie verslechtert. Het stelt voor vanaf 1 november het Covid Safe Ticket in te voeren voor wie iets wil drinken of eten in een horecazaak.

'Onze mensen zijn in paniek', zegt de topman van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwé. 'Ze hebben het al twee keer meegemaakt dat ze hun zaak moesten sluiten. Er lopen al annulaties binnen en mensen aarzelen om te boeken voor de feestdagen. Wij hopen met dit plan sluitingen of capaciteitsbeperkingen te vermijden.'

In Brussel lijken sluitingen de volgende stap. 'Veel andere opties zijn er niet', zei Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie, maandag. Het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) reageerde meteen dat geen sectoren meer worden gesloten.