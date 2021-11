Vlaamse en federale regering zoeken verder naar Belgisch klimaatplan

De Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regering zoeken deze week hoe ze één coherent Belgisch klimaatplan kunnen schrijven dat ambitieus genoeg is om de Europese doelstellingen te halen. Maandag vindt daarover technisch overleg plaats, dinsdag zien de bevoegde ministers uit de vier regeringen elkaar.

Tot ergernis van federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) besliste de Vlaamse regering vrijdag om klimaatmaatregelen te nemen die de uitstoot van C02 tegen 2030 met 40 procent doen dalen. Volgens Khattabi is dat 'ver onder wat Europa vraagt' en onvoldoende om op de klimaattop in Glasgow een ernstig Belgisch klimaatplan te kunnen voorstellen.

De Vlaamse regering is het niet eens met die analyse. Op het Martelarenplein is de redenering dat Brussel en Wallonië al een reductie met 55 procent beloofden, waardoor de Vlaamse regering minder moet doen om het Belgisch gemiddelde van 47 procent te halen. Bovendien kan ook de federale regering inspanningen doen die op het Vlaamse grondgebied voelbaar zullen zijn.

N-VA en Ecolo

Het conflict zet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) tegenover drie Ecolo-ministers van de federale, Brusselse en Waalse regering. Toch overstijgt dit de partijpolitiek omdat het klimaatplan de steun heeft van de voltallige Vlaamse regering. De vorige discussie over de verdeling van de klimaatinspanningen over de deelstaten sleepte jaren aan.

Een variant op dat debat speelt bovendien op Europees niveau. De Vlaamse regering vindt dat de klimaatinspanningen in de Europese Unie niet eerlijk verdeeld zijn en dat ons land te veel moet doen in vergelijking met bijvoorbeeld Roemenië of Bulgarije. De Vlaamse regering vraagt daarom aan de federale regering om bij de Europese Unie aan te dringen op een nieuwe, evenwichtiger verdeelsleutel.