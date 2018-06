Vlaamse gemeenten investeren minder dan 6 jaar geleden

Ondanks de historisch lage rente zullen de Vlaamse gemeenten in het verkiezingsjaar 2018 minder investeren dan in 2012.

De historische lage rentevoeten hebben de Vlaamse gemeenten er niet toe aangezet in het verkiezingsjaar 2018 nog snel massaal te investeren om hun burgers te imponeren. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Belfius, de belangrijkste financier van de lokale overheden, over de gemeentefinanciën.

De Vlaamse gemeenten zetten voor dit jaar een investeringsbudget van 3 miljard euro opzij, 6,5 procent meer dan in 2017. Dat lijkt veel, maar is het niet. 'Deze lichte stijging verschilt van die in vroegere bestuursperiodes, waar in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een piekniveau voor investeringen werd gebudgetteerd', stelt Belfius.