Vlaamse partijen wijzen scenario PS-MR af

'Dit is crazy. Totaal onverantwoord'. Langs Vlaamse zijde wordt afwijzend gereageerd op de Franstalige move van de PS en de liberalen om terug te vallen op de restregering, die met paars-groene steun in het parlement de coronacrisis bestrijdt.

Nadat de voorzitters van N-VA, CD&V, sp.a, Open VLD, MR en PS in de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur uit elkaar waren gegaan, leek er een blauwdruk op tafel te liggen om een volwaardige noodregering in elkaar te boksen.

De sherpa's kwamen zondagmorgen nog bijeen over een tekst voor een noodprogramma, waarna er deze namiddag tot de finish zou worden onderhandeld over het programma en de samenstelling van de noodregering.

In snelheid gepakt

Magnette had het plan op tafel gelegd van een noodregering met tien ministers, onder leiding van Sophie Wilmès (MR), zoals hij was overeengekomen met de Franstalige liberale voorzitter Georges-Louis Bouchez. Nadat N-VA het verzet had laten varen tegen Wilmès als premier, zaten de N-VA, CD&V en sp.a deze voormiddag op één lijn over zo'n noodregering met tien ministers.

Nu N-VA, CD&V en sp.a van de shock bekomen zijn, blijkt uit de eerste reacties dat ze niet van plan zijn om zomaar mee te stappen in het scenario van Magnette-Bouchez. N-VA, CD&V en sp.a wezen tot dusver zo'n Vivaldi-scenario altijd resoluut af en lijken daar niet vanaf te willen wijken. Anders is de kans verkeken dat er nog een volwaardige (nood)regering komt, vrezen ze.

Geen tijd te verliezen

Open VLD lijkt wel bereid om mee te stappen met PS en MR, omdat er geen tijd te verliezen is, nu de coronacrisis zwaar toeslaat. Volgens de Vlaamse liberalen is er nu geen tijd te verliezen met onderhandelingen over de kernuitstap, migratie of communautaire zaken. En het is al evenmin het moment om de regering te herschikken. 'Gaan we nu Maggie vervangen?', zo wordt hardop de vraag gesteld.