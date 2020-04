Vlaamse whizzkids en een supercomputer moeten ons door coronastorm loodsen

Bollebozen met laptops staan de overheid bij om de coronamaatregelen de komende weken en maanden te lossen. Van de academische achterkamers naar de cockpit van ons land, de 'modelleurs' moeten de samenleving helpen te reanimeren, met een virus dat op de loer ligt.

Tientallen topwetenschappers van de universiteiten van Hasselt, Antwerpen Gent en Brussel hebben deze week een coronaconsortium opgericht. Het gaat om gespecialiseerde 'modelleurs', bollebozen die met wiskundige computermodellen voorspellen hoe het virus zich verspreidt. Bij het Vlaams Wetenschapsfonds loopt een subsidieaanvraag van zo'n 300.000 euro. Ook aan Franstalige kant is een consortium met modelleurs gestart.

De Belgische posterboy onder de modelleurs is Niel Hens. De biostatisticus - een mix van bioloog, informaticus en statisticus - beschikt met SIMID over de best bevolkte onderzoeksgroep voor simulaties inzake de verspreiding van infectieziekten. Hens loopt het meest in de kijker als lid van een tienkoppig exitpanel. Dat heeft voor de regering strategieën uitgewerkt om de maatregelen geleidelijk af te bouwen.

Rond Hens verzamelen zich Ingmar Nopens en Jan Baetens (UGent), Steven Abrams (UAntwerpen en UHasselt) en Kurt Barbé (VUB). Dat is een mix van bio-ingenieurs, biostatistici en epidemiologen. Ze vormen een bijenkorf met daarrond nog een zwerm volk. De flow gaat via Hens naar de regering en de virologen. De samenwerking moet ruis wegwerken. Het publiek is de voorbije weken om de oren geslagen met infografieken waarvan de status onduidelijk was. Dat is ook in het eigen belang. Het is zeker niet altijd 'kumbaya' onder de academici - evenzeer rivalen als collega's. De kritiek op elkaars modellen tiert welig, openlijk en in het fluistercircuit.

De toestand bij de modelleurs is een beetje een metafoor voor ons land. Alle expertise is versplinterd over universiteiten en regio's. In het centraal geleide Nederland werkt een vast team modelleurs onder het ministerie van Volksgezondheid (RIVM), met de wereldautoriteit Jacco Wallinga aan het hoofd. Het Belgische overheidscentrum Sciensano heeft geen eigen gespecialiseerd team. Daarom verzamelt de zwerm zich nu rond dé autoriteit in ons land, Niel Hens.

De bijenkorf ziet eruit als een reeks grote zwarte serverkasten. Samen vormen die de Vlaamse 'supercomputer'. Voorspellen hoe een virus zich verspreidt, vraagt massieve rekenkracht. De modelleurs rekenen een simulatie, wat al snel uren kan duren, ook niet één keer door. Ze moeten die duizend keer opnieuw draaien, om zeker te zijn dat alles klopt. 'Via een venstertje op onze laptop hebben we toegang tot de servers en gaat het rekenen pakken sneller', zegt Tijs Alleman, doctoraatsstudent bij Nopens en met zijn professor coarchitect van een coronamodel.

Knappe koppen

In de hele wereld zijn modelleurs bezig met het verloop van de pandemie. Het zijn de knappe koppen achter 'Flatten the curve', waarmee virologen de bevolking diets probeerden te maken in hun kot te blijven. Eerst ging het erom te voorspellen hoe snel het virus de ziekenhuisbedden zou doen vollopen, en uit te maken wat nodig was om dat te vermijden. De ziekenhuizen hielden stand doordat de verspreiding van het virus werd afgeremd, waardoor de piek pas rond 10 april viel in plaats van eind maart. Zelfs op de piek was nooit meer dan de helft van de bedden op intensieve zorg bezet.

Dat is mee de verdienste van de modelleurs. Zij rekenden voor dat de transmissie van het virus met 40 procent zakte door handhygiëne, anderhalve meter afstand houden en een eventverbod. De sluiting van scholen was goed voor ongeveer 5 procent - daarom waren de wetenschappers minder overtuigd dan de politici om die beslissing te nemen - en de lockdown nog eens voor 25 procent.

Nu het virus fel verzwakt is, moet het omgekeerde gebeuren. De maatregelen moeten worden afgebouwd, voorzichtig omdat het virus op de loer ligt. Als we we alles opengooien, lopen de ziekenhuizen weer vol en volgt een nieuwe lockdown. Politici en virologen krijgen hulp van Hens en co. om te beslissen over wat wanneer precies kan. En wat daarbij het effect is van tests, traceren, isolatie en mondkapjes. Dat is onverkend terrein, zoals alles in de coronacrisis.

Computerspel

Nu volgt een poging om van abstract naar concreet te gaan. 'Je kunt het vergelijken met het computerspel Sim City (waarin de gamers vanuit de modder een wereldstad moeten bouwen, red.), met het verschil dat we het virus door een virtuele bevolking sturen', zegt doctor en modelleur Lander Willem. Hij werkt in de groep van Hens rond een model dat de fluctuatie in de sociale contacten koppelt aan de verspreiding van het virus.

Willem kan door de afspraken met de overheid geen blik geven op de pot met toverdrank. Maar hij wil wel vertellen hoe zijn dag eruitziet. 'Onze job is zoals in het tv-programma 'Wat als?'. We analyseren scenario's. Elf miljoen Belgen werken, gaan naar school, sporten, winkelen, ontspannen zich of blijven ziek thuis. Wat als je voor elk van hen telkens verschillende knopjes indrukt, waardoor alles verandert? Wat ze doen en ook wanneer ze dat doen, maakt een verschil. Een vrijdagavond is anders dan een maandagochtend. Dat levert miljarden uitkomsten op. Daardoor kun je de impact berekenen van het openen van scholen, tuincentra of bedrijfsrefters.'

'Mijn model ziet eruit als een bekend filmpje van het Britse Imperial College. Dat bewees met tegen elkaar botsende balletjes hoe snel het coronavirus zich verspreidt als je het laat razen. 'Dat schetst de situatie zonder maatregelen. Die zitten er bij mij wel in, zoals scholen die deels weer open zijn. Er is een flinke factor toeval ingebouwd. Mensen bewegen zich niet vrij, ze hebben ook in normale tijden afgelijnde sociale contacten.'

Kleuters en kinderen

Alle professoren brengen eigen expertise aan. Daardoor kunnen de modellen uitgebreid en verfijnd worden. Abrams werkt rond de factor leeftijd. Hij voorspelt hoe het virus zich verspreidt onder kleuters en kinderen bij de heropening van de scholen. Het virus maakt kinderen amper ziek, leren studies. Belangrijk is welke impact de besmetting van kinderen heeft op de verspreiding onder leerkrachten en ouders. Barbé werkt rond de druk op gezondheidszorg. Baetens zoomt in op de ruimte. 'Met mijn model kan worden onderzocht wat het effect zou zijn van lokale, gerichte lockdowns.'

Nopens rekende eind maart voor dat zonder de lockdown van half maart de ziekenhuizen begin april bedden te kort zouden hebben gehad. Hij bouwde samen met Alleman het model sindsdien verder uit. Hij wil er nu, met de hulp van de econoom Geert Peersman, ook een macro-economische saus over gieten. 'Het idee is dat je de economische kostprijs van elke maatregel kan berekenen. Als je bij een nieuwe coronagolf moet terugschakelen, kan je in het draaiboek voor de goedkoopste ingreep kiezen, zonder de ziekenhuizen te overbelasten', stelt Nopens. Hij wil het nog ruimer bekijken, door onder meer samen met sociologen en psychologen de ruimere impact op de samenleving in kaart te brengen.

Er is zeker een foutenmarge in de modellering door de onzekerheid en de dataschaarste over het virus. Maar zwarte magie is het allerminst. Jan Baetens Hoogleraar wiskundige modellering UGent

De vrees voor nieuwe golven is terecht. Het virus is niet weg. De beste optie is het te laten smeulen. Het mag hier en daar wat opflakkeren, maar niet opnieuw uitbreken. In het advies van het exitpanel aan de regering is sprake van een 'safe space zone'. Die komt erop neer dat de dagelijkse groei van het aantal hospitalisaties, waarbij elke dag het gemiddelde van de voorbije zeven dagen genomen wordt, onder 2,5 procent moet blijven. Daarboven moet de voet op de rem. Als het aantal ziekenhuisopnames in één dag met 20 procent toeneemt, gaan de sirenes loeien en lijkt een nieuwe lockdown imminent.