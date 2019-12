Vliegende brigade rukt voortaan uit bij cyberaanval

Als er zich ergens in België een zwaar cyberincident voordoet, staat de Quick Reaction Force van de federale politie vanaf nu paraat om snel en efficiënt op te treden.

Als een zware cyberaanval de haven van Antwerpen treft, moeten we niet langer hopen dat op dat moment bij de Antwerpse recherche genoeg computerspeurders aan het werk zijn om die op te vangen. De federale politie heeft een Quick Reaction Force, een snelleresponsteam, opgericht die bij cyberincidenten in heel België kan tussenkomen.

Bij ernstige cyberincidenten is het cruciaal snel te reageren, zeker bij aanvallen op kritieke infrastructuur.

Dat kunnen incidenten in de telecomsector zijn, zoals de grote cyberspionage die Proximus zes jaar geleden heeft getroffen, of bij overheidsdiensten, zoals het virus dat de Belgische diplomatie in 2014 maandenlang heeft lamgelegd.