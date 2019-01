'Vliegtuigtaks is paniekvoetbal'

Zo moeten vliegtuigen dankzij het Verdrag van Chicago in 1944 geen accijnzen betalen op kerosine. De regel kwam er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog om de groei van de luchtvaart en de scheepvaart niet te stoppen. Voor een aanpassing is een internationaal akkoord nodig.

Vliegtickets zijn in België bovendien al decennialang vrijgesteld van btw, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. De Belgische wetgeving baseert zich daarvoor op Europese richtlijnen.

Ook voor een taks op vliegtickets is België afhankelijk van de Europese Unie. Maar het Nederlandse voorbeeld spreekt boekdelen. De taks die de regering er in 2008 invoerde, werd een jaar later alweer geschrapt omdat Nederlanders massaal uitweken naar buitenlandse luchthavens. Toch besliste de regering-Rutte onlangs om tegen 2021 een taks van 7 euro op vluchten vanuit Nederland in te voeren.

Transporteconoom Eddy Van de Voorde (UA) noemt Schauvlieges voorstel ‘paniekvoetbal’. ‘Je moet vliegtuigmaatschappijen belasten omdat ze externe kosten veroorzaken, niet omdat ze goedkoop zijn.’

Volgens Van de Voorde moeten alle vormen van vervoer duurder worden. ‘Transport wordt al jaren aan bradeerprijzen verkocht’, zegt hij. ‘Het principe moet zijn dat elke vervuiler betaalt. Alle externe kosten - vervuiling, congestie, ongevallen en infrastructuur - moeten dus voor alle vervoermiddelen worden aangerekend.’

Volgens Van de Voorde zal de prijs dan verdriedubbelen. ‘We moeten de prijzen geleidelijk optrekken, want anders doden we de economie. Na enkele prijsstijgingen zullen we zien hoe de wereld reageert. Al denk ik dat dan niet alleen gele hesjes, maar miljoenen Belgen protesteren.’