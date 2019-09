'Voldoende kandidaten om Proximus-CEO te worden'

De Backer wordt samen met Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck gehoord over de toestand bij het telecombedrijf, waar CEO Dominique Leroy vertrekt om aan de slag te gaan bij het Nederlandse KPN . Leroy gaat in Nederland veel meer verdienen, wat het debat over het door de overheid opgelegde loonplafond opnieuw doet oplaaien.

De Backer benadrukte dat Proximus een onafhankelijk overheidsbedrijf is, dat niet wordt aangestuurd vanuit de regering. 'De regering komt dus niet tussen in de benoeming of het loon van de CEO', stelde de minister. 'Het is aan de raad van bestuur om over het loonpakket te beslissen.'