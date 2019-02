Volgende regering staat voor gigantische sanering

Minder jobs

Door die groeivertraging komen er minder jobs bij. Terwijl in de periode 2015-2019 266.000 jobs gecreëerd zullen zijn, zijn dat er de komende vijf jaar ruim 100.000 minder. Een lichtpunt is dat het aantal werklozen verder zakt, waardoor de werkloosheidsgraad daalt tot 5 procent.

Minder groei betekent ook minder inkomsten en een hoger begrotingstekort. Vorig jaar zakte het tekort tot 0,8 procent van het bruto binnenlands product of 3,6 miljard euro, maar dit jaar stijgt het weer tot 1,7 procent of 8 miljard. Dat komt omdat een tijdelijke ingreep van de regering-Michel - het optrekken van de boetes voor voorafbetalingen, waardoor bedrijven sneller belastingen betalen - wegvalt. In 2024 loopt het tekort zelfs op tot 2,6 procent of zo’n 12 miljard euro. Het tekort neemt spontaan toe door de stijging van de uitgaven voor de pensioenen en gezondheidszorg, maar ook omdat de belastinginkomsten dalen.

Besparen

De volgende regering zal niet anders kunnen dan besparen of de belastingen verhogen. Die besparingsoefening zal een grotere omvang hebben dan die waar de regering-Michel voor stond. Die drong het tekort terug van 3,1 naar 1,7 procent. Als de nieuwe regering de begroting in evenwicht wil brengen, moet ze een tekort van 2,6 procent wegwerken of zo’n 12 miljard. En dat in minder gunstige economische omstandigheden. Veel ruimte om cadeautjes uit te delen - in de vorm van belastingverlagingen - zal er niet zijn.