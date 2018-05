‘Volharden is moeilijker dan opgeven'

‘Na twee nachten reflectie heb ik ervoor gekozen geen ontslag te nemen’, zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tijdens een fel Kamerdebat over de moorden in Luik.

Het drama van Luik zindert na in de Wetstraat. ‘Waarom was Benjamin Herman vrij?’, klonk het donderdag luid in het halfrond. Eerder was het al misgelopen tijdens voorlopige penitentiaire verloven. En er waren aanwijzingen dat hij geradicaliseerd was in de gevangenis. Was de informatie niet goed doorgestroomd? Meteen rees de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid van minister van Justitie Koen Geens.

Na een bijeenkomst van het kernkabinet, voor het debat in de Kamer, was het duidelijk dat geen van de regeringspartijen aanstuurde op het ontslag van Geens. ‘Dat is een persoonlijke keuze’, klonk het. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke gaf aan dat hij achter zijn minister bleef staan. Eind vorig jaar, toen de N-VA’er Theo Francken onder vuur lag in volle Soedancrisis, had Beke er nog op gewezen dat CD&V-ministers dan wel ontslag zouden nemen.

Maar nu liet Beke weten dat ‘Koen Geens en Jan Jambon hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om te doen wat moet gebeuren. De re-integratie van gevangenen in de samenleving is een maatschappelijk probleem dat niet nieuw is. Daar stellen zich nieuwe uitdagingen, zoals de radicalisering in gevangenissen, waarop de overheid moet inzetten.’

Het is onze verantwoordelijkheid om de colère en de tristesse om te zetten in een versterking van onze democratie. charles michel premier

Geens antwoordde dat hij voort wil doen. ‘Volharding op momenten dat het moeilijk gaat, is moeilijker dan opgeven. Ik heb ervoor gekozen, na twee dagen reflectie, om dat niet te doen. Ik heb de moed, de strijdlust en de volharding om door te zetten. Het is mijn wil om, samen met de regering, door te zetten om beter te doen.’

Eenheid

Premier Michel deed in het parlement een strijdvaardige oproep tot eenheid - ‘un appel d’unité’ - om het land sterker te maken. ‘Het is onze verantwoordelijkheid om de colère en de tristesse om te zetten in een versterking van onze veiligheid en onze democratie, tegen de barbaren in.’ De premier ging het engagement aan dat de regering voort zal werken aan twee grote uitdagingen: de radicalisering in de gevangenissen en de toekenning van penitentiaire verloven aan gevangenen met het oog op hun re-integratie in de maatschappij.

Erg s ummier rapport Er waren heel wat vragen over een rapport van de gevangenis van Marche-en-Famenne van afgelopen weekend, waarin ongerustheid over de radicalisering van Benjamin Herman zou worden geuit. Op alle banken van het parlement klonk donderdag de vraag of die informatie was doorgestroomd naar de detentieambtenaren die moesten beslissen over de toekenning van het penitentiair verlof van Herman. Minister Geens gaf eerst geen antwoord, maar lichtte uiteindelijk toe dat de informatie in het rapport ‘erg summier’ was. De ‘chef de garde’ van de gevangenis van Marche-en-Famenne heeft het volgens Geens niet nodig geacht het rapport te bezorgen aan de detentieambtenaren. Het is wel bezorgd aan de veiligheidsdiensten. ‘Ik kende het rapport niet’, aldus Geens.

Geens nam het op voor zijn diensten, die volgens hem nooit lichtzinnig beslissingen hebben genomen. ‘Achteraf is het makkelijk te zeggen dat ze een andere beslissing hadden moeten nemen.’ Hij verwees naar terroristische aanvallen in het buitenland, waar de veiligheidsdiensten de daders ook kenden, maar niet op hun radar hadden staan. ‘Ik geef u die voorbeelden opdat we niet zouden vervallen in het klassieke patroon waarbij men zegt: dit is België.’ Hij gaf nog mee dat slechts 2 of 3 procent van de mensen in penitentiair verlof recidiveert. ‘Als men dat risico niet wil nemen, betekent het dat gedetineerden tot het einde van hun straf in de gevangenis moeten blijven zitten. Wat zal dan het risico zijn?’

Geens’ pleidooi voor zijn diensten leek erop neer te komen dat hij alle kritiek weg wilde wuiven. Dat veroorzaakte felle reacties in het parlement, niet het minst van de regeringspartijen Open VLD en de N-VA. De minister kreeg het verwijt dat hij niet had geantwoord op de vele vragen waarop de slachtoffers een antwoord verdienen, zoals over het rapport van een cipier over de radicalisering van Benjamin Herman (lees inzet). ‘Het minste dat we kunnen doen, is nakijken waar het is misgelopen’, reageerde Carina Van Cauter (Open VLD). ‘We mogen ons niet troosten met de gedachte dat het elders ook misloopt’, zei Sophie De Wit (N-VA).

Vanop de oppositiebanken klonk de kritiek aan het adres van Geens nog luider. ‘U zult straffer uit uw pijp moeten komen’, zei Stefaan Van Hecke (Groen). ‘De nabestaanden hebben geen boodschap aan de vaststelling dat het ook in het buitenland misloopt. Ze willen duidelijkheid. Statistieken brengen geen troost.’

Onderzoek

Laurette Onkelinx (PS) wees erop dat de gevangenissen tikkende tijdbommen van geradicaliseerden zijn geworden. En die dreigen af te gaan als ze binnenkort vrijkomen, met alle gevolgen van dien. ‘Dat is uw verantwoordelijkheid, minister Geens.’ Ook Hans Bonte (sp.a) wees op dat gevaar. ‘Wat we nu zien, is homegrown terrorism.’

Onkelinx drong aan op de oprichting van een inlichtingendienst binnen de muren van de gevangenissen. Ze eiste voorts dat de comités I en P een onderzoek voeren naar de ‘disfuncties’ in de doorstroming van de inlichtingen over Benjamin Herman. Bonte sloot zich daarbij aan, want hij was ‘een beetje wantrouwig’, omdat op de vragen geen antwoorden kwamen van de minister.