Volmachtenwet geeft regering-Wilmès veel armslag

Het belangrijkste is dat de volmachten beperkt worden tot drie maanden, een periode die één keer kan worden verlengd, zoals was afgesproken tijdens de onderhandelingen in het weekend.

Indexsprong

De reikwijdte is vrij breed. De regering-Wilmès zal al het nodige kunnen doen, maar garandeert wel dat de focus ligt op het bestrijden van het coronavirus. Tijdens de besprekingen in de werkgroep is expliciet afgesproken dat fiscale en sociale hervormingen of een indexsprong via deze wet niet kunnen.