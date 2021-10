Voor ruim 80 miljoen euro aan drugs ontdekt in Luik

Bij een reeks huiszoekingen in het Luikse hebben speurders 580 kilo cocaïne en nog eens 1,6 ton aan andere drugs voor een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro aangetroffen.

Ruim 300 agenten voerden maandag 23 huiszoekingen uit in de regio Luik, maar ook in de provincies Limburg (Genk) en Oost-Vlaanderen (Temse). Dat meldde het federaal parket. De acties brachten activiteiten aan het licht van een criminele organisatie die hoofdzakelijk vanuit Luik opereerde en ruim 15 kilo cocaïne via België heeft doorgevoerd.

1,6 ton drugs In totaal werd voor 580 kilo aan cocaïne in beslag genomen, maar ook 1,6 ton andere drugs.

De huiszoekingen passen in een gerechtelijk onderzoek dat al drie jaar loopt. De omvang van de organisatie werd duidelijk omdat de politie zicht kreeg in de SkyECC-gegevens van de verdachten. SkyECC is een versleutelde berichtendienst, die erg populair is in het criminele milieu. Het federale parket slaagde er begin dit jaar in miljoenen versleutelde berichten te ontcijferen, waarmee het tal van criminele activiteiten in kaart brengt.

Bij de acties werden 27 personen aangehouden. Daarnaast werd een laboratorium voor de verwerking en de verpakking van cocaïne ontmanteld en een opslagplaats voor cocaïne doorzocht. In totaal werd voor 580 kilo aan cocaïne in beslag genomen, maar ook 1,6 ton andere drugs voor een geschatte straatwaarde van ruim 80 miljoen euro. Ook tien vuurwapens, waaronder vijf kalasjnikovs, en 80.000 euro aan cash geld werden meegenomen.