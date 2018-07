Voormalig VBO-topman Rudi Thomaes overleden

Voormalig VBO-topman Rudi Thomaes is woensdag overleden. Thomaes was 65.

Dat meldt huidig VBO-topman Pieter Timmermans via Twitter.

Thomaes leidde het VBO van 2004 tot 2012, als opvolger van Tony Vandeputte. Voordien had hij er een erg lange carrière -meer dan dertig jaar- opzitten bij het telecombedrijf Bell Telephone Company, in het Antwerpse gekend als 'den Bell', later Alcatel. Hij bekleedde er de post van afgevaardigd bestuurder en voorzitter van het directiecomité. De rasechte Antwerpenaar geloofde rotsvast in de toekomst van de maakindustrie.

'De economische basis van ons land versterken was zijn missie', luidt het bij het VBO. 'In privékring hechtte hij enorm veel belang aan menselijkheid, vertrouwen, vriendschap.' Na zijn carrière bij het VBO, werd hij voorzitter van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die de Antwerpse mobiliteitsplannen coördineerde. Hij nam ook nog een aantal bestuursmandaten op, bij onder meer Umicore, Armonea, Europalia en was regent bij de Nationale Bank van België.