Vooronderzoek naar voorzitter NMBS

Het opsporingsonderzoek zou zich toespitsen op de vzw Les plus beaux villages de Wallonie, waarvan Fontinoy bestuurder is en hij over de privésponsoring gaat. Volgens de anonieme klacht zouden in het kader van de vzw steekpenningen zijn uitbetaald. Het parket van Namen zou ook het vastgoedpatrimonium van Fontinoy bekijken.