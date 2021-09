Vooruit wil brandstofkosten transportsector verhogen

De transportsector geniet sinds 2004 van 'professionele diesel', een korting op de brandstofaccijnzen. Ze kwam er in de paarse regering-Verhofstadt II , nadat de transportsector enkele jaren daarvoor na wegblokkades al compensaties had gekregen.

Keuzes

'Geen enkel ander Europees land geeft zoveel geld uit aan subsidies voor professionele diesel', zegt hij in een gesprek met De Morgen. 'Moeten we dat echt nog doen als we net manieren zoeken om de CO2-uitstoot te verminderen? Mensen verwachten keuzes en een lijn in het beleid.