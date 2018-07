Voorzitter Monitoringcomité: 'Ik laat mij niet in de hoek drummen'

‘Er werd geen consensus gevonden, maar we hebben wel een rapport afgeleverd waarmee de regering nu aan de slag kan.’ Dat verklaarde Alfons Boon, voorzitter van het Monitoringcomité, dinsdag in de Kamercommissie Financiën.

Boon was daar uitgenodigd nadat vragen waren gerezen over druk vanuit de regering op het Monitoringcomité. Dat comité is een groep topambtenaren die twee keer per jaar een rapport aflevert over de budgettaire inspanning die de regering moet leveren om de begroting op de rails te houden. Ditmaal bevatte het rapport een opmerkelijke passage die aangaf dat er onenigheid was binnen het comité zelf.

‘Als niet iedereen het eens is over de begrotingsinspanningen die geleverd zouden moeten worden, is het nog steeds onze taak als Monitoringcomité om de regering met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te informeren’, zei Boon.

‘Ik heb veertig jaar lang alle budgettaire gebeurtenissen van a tot z meegemaakt. Zes maanden voor mijn pensioen laat ik mij niet in de hoek drummen.' Alfons Boon voorzitter Monitoringcomité

Hij benadrukte dat de leden van het comité zich achter het rapport als geheel hebben geschaard, maar niet achter de presentatie van de begrotingsinspanning. Volgens het rapport van het Monitoringcomité moet de regering voor 2019 op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting op koers te houden naar een evenwicht in 2020.

‘De ene wilde dit er nog aan toevoegen, de andere dat en als voorzitter heb ik dan beslist om die zaken waarover geen consensus was, niet op te nemen in de te leveren inspanning’, zegt Boon. ‘Alle elementen die eventueel kunnen worden toegevoegd, staan onder de tabel opgesomd met de nodige bedragen erbij. Het is een keuze: ik wil een rapport afleveren zodat de regering kan starten. Ze heeft nu alle nodige elementen om beslissingen te nemen.’

Politieke inmenging

De zitting van de kamercommissie verliep aanvankelijk grimmig. De oppositie pikte het niet dat naast Boon minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) plaatsnam. ‘Dit is bijna de regering die het Monitoringcomité controleert, met Wilmès als gendarme’, zette Kristof Calvo (Groen) meteen de toon. ‘Hoe kan de voorzitter toegeven dat hij onder druk is gezet, als de minister naast hem zit?’

De insinuatie dat Wilmès de topambtenaar influisterde wat hij moest zeggen, liet Boon niet over zich heen gaan. ‘Zes maanden voor mijn pensioen laat ik mij niet in de hoek drummen’, reageerde Boon. 'Ik heb veertig jaar lang alle budgettaire gebeurtenissen van a tot z meegemaakt. Ik heb gans mijn leven ministers gediend van alle partijen, van ‘s morgens tot ‘s nachts. Ik zal dat ook blijven doen.’

Rangen gesloten

Minister Wilmès benadrukte dat zij als voogdijminister verantwoordelijk is voor het parlement. Dat is wat de Grondwet haar oplegt, onderstreepte ze. Dat er overleg plaatsvindt tussen de kabinetten en de administraties noemt ze de normale gang van zaken om de begrotingsopmaak in goede banen te leiden. ‘Dialoog is nog iets anders dan druk uitoefenen’, zei Wilmès. ‘Dit alles is een storm in een glas water.’