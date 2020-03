Vragen over corona? Stel ze hier!

België neemt verregaande maatregelen om het coronavirus in te dijken. Wij geven een antwoord op uw belangrijkste vragen.

Lessen worden opgeschort, cafés en restaurants gaan dicht, evenementen worden afgeschaft : de impact van corona op leven en werken in België wordt vanaf vrijdagavond enorm.

Hebt u vragen over corona, de impact op uw gezondheid, uw werk of uw bedrijf? Stel ze in de reacties.