Vreemdelingendienst: 'Gebruik namenlijsten voor visa niet ongewoon'

De topman van de vreemdelingendienst DVZ wijst naar gewezen staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om uit te leggen hoe mensen precies op de lijst met namen voor humanitaire visa zijn gezet.

'Het gebruik van lijsten met namen lijkt ongewoon, maar is niet ongebruikelijk. Er is ook zo gewerkt bij de genocide in Rwanda in 1994, net als bij de komst van adoptiekinderen uit Haiti na de aardbeving in 2010. k ben er zeker van dat als de machtsoverdracht in Congo (aan president Felix Tshisekedi) op geweld uitgedraaid was, dat we opnieuw met namenlijsten hadden moeten werken. Er is geen andere optie als de situatie dringend is en als mensen geen individuele aanvraag op de ambassade kunnen indienen', stelt Freddy Roosemont van de vreemdelingendienst DVZ.

De topman van de dienst die verblijf in ons land regelt en controleert, gaf in het parlement uitleg over de affaire-Kucam. Die draait rond het Mechelse N-VA-raadslid Melikan Kucam die verdacht wordt van zwendel in reisdocumenten. Hij zou mensen duizenden euro hebben afgetroggeld om de naam van families uit Syrië op een lijst te zetten voor humanitaire visa, documenten die hij regelde via het kabinet van Theo Francken. Die kwam politiek zwaar onder vuur te liggen in visagate.

Francken, sinds de val van de regering opnieuw Kamerlid, was bij het begin van de zitting kort aanwezig. Hij ging vorige week al in op de vraag van het parlement om zelf ook gehoord te worden over de zaak. Dat zou over enkele weken gebeuren. De Kamer bekijkt wel nog de contouren van Franckens komst, om het gerechtelijk onderzoek niet in de weg te lopen.

Het ging in de eerste plaats om een technische zitting. Behalve DVZ kwamen ook de topman van het Vluchtelingencommissariaat (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op vluchtelingenstatus in ons land, en het federale migratiecentrum Myria toelichting geven bij de wettelijke regels rond humanitaire visa. Dat zijn documenten om legaal naar ons land te reizen voor mensen die uit oorlogsgebied komen of in grote precaire nood.

Cruciale vraag

De cruciale vraag in de zaak blijft intussen onbeantwoord. Hoe personen op de lijsten raakten, zoals na tussenkomst van Melikan Kucam, kon Roosemont niet kwijt. 'Wij kregen die lijsten door via het kabinet. Dat moet u aan de vroegere staatssecretaris vragen.' Roosemont liet verstaan dat de lijsten een eerste keer gebruikt zijn bij de komst van ongeveer 250 Syriërs uit de stad Aleppo in 2015. 'Nadien volgden nog operaties.' Roosemont liet zich ontvallen dat die procedure, waarbij een screening van het OCAD en de Staatsveiligheid kwam kijken, op weinig of geen weerstand heeft gebotst, 'tot het dossier-Kucam de media haalde'.

Roosemont legde het parlement de werkmethode uit. 'Het kabinet van de voormalige staatssecretaris stuurde een persoonslijst naar de DVZ, met de instructie om de Staatsveiligheid en antiterreurwaakhond OCAD te contacteren voor een veiligheidsscreening. Daar is geen enkel negatief advies uitgekomen. Wij stuurden het resultaat naar het kabinet, waarop het kabinet de selectie bevestigde en ons de opdracht gaf met de diplomatieke post in Beiroet contact op te nemen om een humanitair visum of een doorlaatbewijs - voor wie geen geldig paspoort had - af te leveren.'

De DVZ kreeg in 2018 vijf lijsten van Kucam via het kabinet, en nog eens drie met de naam Kucam-Delvaux. Die laatste is een oud-rector van de universiteit UCL, die zelf ook enkele tientallen mensen doorgaf. In totaal gaat het om 225 mensen. ‘Minister De Block heeft ons gevraagd te onderzoeken wat de huidige situatie van die mensen is. Wij zijn daar volop mee bezig. Dat kan ook nuttig zijn voor het gerechtelijk onderzoek.’ Er is nog onduidelijkheid of alle mensen op de lijst echt wel nood aan bescherming hebben en ook effectief de asielprocedure doorlopen hebben.

'90 procent erkenning'

Zowel hij als Dirk Van den Bulck van het Vluchtelingencommissariaat benadrukten dat asielaanvragen uit Syrië bijna allemaal erkenning krijgen als vluchtelingen. Het gaat vandaag om ongeveer 90 procent. Van den Bulck onderstreepte dat alle verzoeken die nadien bij het commissariaat-generaal terecht kwamen, op dezelfde manier werden behandeld, ongeacht hoe ze binnenkwamen.

Van den Bulck gaf aan dat zijn instelling betrokken is geweest bij het verlenen van de humanitaire visa aan de eerste groep christenen uit Aleppo. Het ging om een kort advies, op basis van een fiche die was bezorgd door de organisatoren. Die was volgens Van den Bulck nogal kort en liet geen grondig onderzoek toe. Bij de andere visa of aanvragen is het Commissariaat-Generaal niet betrokken geweest.

Ook Dirk Van den Bulck, de commissaris-generaal voor de vluchtelingen, kwam in de hoorzitting aan bod. ‘Als de Dienst Vreemdelingenzaken mij een lijst bezorgt van alle mensen die met een humanitair visum naar ons land zijn gekomen, kan ik onderzoeken wie asiel heeft gevraagd en wie een positieve beslissing heeft gekregen.’ Van den Bulck voegde toe dat het erkenningspercentage van asielzoekers uit Syrië nog altijd bijzonder hoog ligt.