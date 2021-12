Vroeger sluitingsuur horeca en privécontactbubbel liggen op tafel

Direct ingrijpend verstrengen of een lockdownpakket klaarzetten om in te voeren als de toestand rond de omikronvariant snel verslechtert. Dat staat in de - voorlopige - nota van coronacommissaris Pedro Facon aan de topministers over de coronaregels.

De federale en regionale topministers komen woensdag opnieuw bijeen op een Overlegcomité over de coronaregels. Coronacommissaris Pedro Facon heeft zijn nota klaar, waarin hij ook de adviezen verwerkte van het expertenteam GEMS onder leiding van de infectiespecialiste Erika Vlieghe (UAntwerpen).

Snel oprukkende omikronvariant

Ook al is de impact van de snel oprukkende omikronvariant van het coronavirus omgeven door onzekerheid, toch beschouwt Facon de risico's als bijzonder ernstig. De belasting van de ziekenhuizen en onze gezondheidszorg is volgens Facon zo hoog dat een nieuwe snelle stijging van de druk niet geabsorbeerd kan worden. 'In vergelijking met Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is onze ziekenhuisbelasting 2 tot 3 keer hoger. De intensievezorgbelasting is 2 tot 5 keer zo hoog. Ook voor de nieuwe hospitalisaties zitten we tot 2 keer hoger', luidt het.

'Besmettingen stijgen weer rond Kerstmis' Coronacommissaris Pedro Facon schat de verdubbelingstijd van de omikronvariant op drie tot vier dagen. Hij stelt in zijn nota dat het nationaal referentielab verwacht dat de besmettingen door omikron vanaf Kerstmis opnieuw beginnen te stijgen. Het gevaar is dat de situatie verkeerd wordt ingeschat omdat de groei van de besmettingen tijdens de feesten beperkt zal blijven, om dan te versnellen bij de herneming van het onderwijs en de economie begin januari. Facon laat nog verstaan dat een toename van het aantal besmettingen eerder kan leiden tot een forse druk op de huisartsen en op de test- en opsporingscapaciteit dan op de ziekenhuizen. De variant kan minder virulent zijn, of er kan een effect zijn door opgebouwde immuniteit, vaccinaties en de boosterprik.

Facon pleit daarom voor het vertragen van de verspreiding van de omikronvariant om tijd te kopen en meer te leren over de variant. Als remedie schuift hij twee pistes naar voor. Ofwel worden onmiddellijke sterke maatregelen genomen, lees: verstrengingen. Ofwel komen er nu beperkte ingrepen, maar wordt wel een lockdownpakket uitgewerkt. Dat kan worden geactiveerd bij een snelle stijging van de besmettingen, een snel groeiende druk op de huisartsen of bewijzen uit het buitenland dat omikron druk zet op de ziekenhuizen. Facon wijst wel op het belang van de houdbaarheid van de maatregelen en de proportionaliteit, ook omdat omikron wellicht niet de laatste variant wordt.

Het vertragen van de verspreiding van omikron om tijd te kopen en meer te leren over de variant is nodig. Pedro Facon Coronacommissaris

Horeca en privébubbels

Stelt Facon concrete maatregelen voor? De prioriteit is de heropening van de kleuter-, lagere en secundaire scholen na de kerstvakantie. Dat moet lukken door elders te verstrengen, wat ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de voorbije dagen liet verstaan. Facon inspireert zich op het GEMS-advies - dat De Tijd ook kon inkijken - maar laat toch iets meer ruimte aan de topministers om te beslissen.

De experts willen iedereen zo veel mogelijk volledig doen thuiswerken, terwijl Facon opening laat voor één terugkeerdag. Opmerkelijk is het voorstel om de capaciteit op het openbaar vervoer met de helft te verminderen om te verzekeren dat voldoende mensen thuiswerken.

Ook voor de horeca zijn diverse scenario's mogelijk. Het gaat van een alcoholstop vanaf een bepaald uur zoals in de Scandinavische landen, over het nog vervroegen van het sluitingsuur van 23 uur naar 20 uur, tot een volledige sluiting.

Voor de horeca zijn diverse scenario's mogelijk. Het gaat van een alcoholstop vanaf een bepaald uur, zoals in de Scandinavische landen, over het vervroegen van het sluitingsuur van 23 uur naar 20 uur, tot een volledige sluiting.

Voor winkelen en contactberoepen legt Facon meerdere opties op tafel. Die gaan van solo of met één metgezel shoppen, de toegang laten afhangen van de oppervlakte van de winkel tot een volledige sluiting van alle niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen zoals kappers.

Opmerkelijk is de terugkeer van de privécontactbubbel. Het advies is thuis af te spreken met maximaal twee tot drie gezinnen, met bijkomende maatregelen zoals zelftests, ventileren (ook via de dampkap), mondkapjes en afstand houden. Het is onduidelijk of dat voorstel al voor het kerstweekend weerhouden wordt.

Profvoetbal zonder publiek

Daarnaast ziet het ernaar uit dat het profvoetbal weer zonder publiek gespeeld moet worden. Het voorstel is alle events binnen én buiten te schrappen, met een beperkt aantal uitzonderingen zoals zwemlessen of sport voor kinderen en jeugd. Bibliotheken en wijkcentra zouden wel open kunnen blijven.

Ten slotte zijn er nog kleinere, maar opvallende voorstellen. Er is sprake van een verplichte PCR-test voor mensen die van buiten de EU komen en FFP2-mondkapjes voor kwetsbare mensen die mogelijk op terugbetaling kunnen rekenen. De GEMS pleit ook voor het gratis maken van de zelftest, zoals in het Verenigd Koninkrijk het geval is.