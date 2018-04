Vrouw premier Michel opgeroepen om te getuigen over F-16-gate

Amélie Derbaudrenghien is uitgenodigd om gehoord te worden in het parlement over het F-16-dossier. Ze is defensieadviseur van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), en de eega van premier Charles Michel. Die laatste kan er niet mee lachen.

Michel is er niet over te spreken dat zijn partner, Amélie Derbaudrenghien, adviseur defensie bij minister Wilmès, een uitnodiging heeft gekregen van commissievoorzitster Karolien Grosemans (N-VA) om volgende woensdag gehoord te worden in de commissie-Defensie over de F-16-affaire.

Grosemans kreeg van alle fracties de namen door van wie zij willen horen in de F-16-saga. Op het lijstje van het cdH stond Derbaudrenghien. Zonder die lijstjes te filteren stuurde Grosemans alle namen - in totaal meer dan 30 - een uitnodiging om gehoord te worden.

Door zoveel mensen op te roepen, die in één dag gehoord moeten worden, wilde Grosemans de vis verdrinken en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) uit de wind zetten.

Beschadigingsoperatie

In de entourage van Michel wordt het feit dat zijn eega gevraagd werd op te draven een ‘beschadigingsoperatie’ genoemd.

MR-bronnen spreken van een ‘beschadigingsoperatie’ door het cdH en een ‘vuil spel’ tegenover Michel.

Dat uitgerekend het cdH de premier met dit ‘vuil spel’ in verlegenheid wil brengen, komt hard aan. Want cdH-voorzitter Benoît Lutgen is in Wallonië met de MR van Michel scheep gegaan, nadat hij de PS uit de Waalse regering had gebonjourd.

In een informeel meerderheidsoverleg is inmiddels wel afgesproken dat geen medewerkers van andere kabinetten dan dat van Vandeput moeten opdraven. Het gaat om een hoorzitting, niet om een onderzoekscommissie, luidt het.

De ministers moeten verantwoording afleggen in het parlement, niet de medewerkers, is het standpunt dat de regering inneemt en volgende week formeel zal bezorgen aan Grosemans. Zo vermijdt de premier niet alleen dat zijn vrouw, maar ook zijn eigen adviseur defensie, die eveneens is opgeroepen, te kijk worden gezet in de commissie-Defensie.

In allerijl

Die commissie-Defensie is vandaag, op de laatste dag van de paasvakantie, overigens in allerijl bijeengeroepen. ‘In reces in 24 uur iedereen samenroepen is niet normaal’, zegt het groene Kamerlid Wouter De Vriendt, die gisteren vanuit Frankrijk vertrok om op tijd terug te zijn voor de vergadering.

Vandeput zal er tekst en uitleg geven bij de twee audits die hij had besteld, na de heisa over achtergehouden rapporten in het leger over de verlenging van de levensduur van de F-16’s.

Dat Vandeput op de laatste dag van de paasvakantie, als er weinig politiek nieuws is, wil uitpakken met de rapporten, doet vermoeden dat die hem goed uitkomen, ‘zodat hij in de spotlights kan laten zien dat hem niets te verwijten valt’.

Eerder berichtte De Morgen al dat het interne rapport van de Algemene Inspectie Defensie Vandeput zou vrijpleiten. Nu is ook het externe rapport van de Federale Interne Auditdienst (FIA) klaar.

Volgens de woordvoerder van Vandeput moet er niets worden gezocht achter de bijeenroeping van de commissie op de laatste dag van de paasvakantie. ‘De minister is verweten informatie te hebben achtergehouden. Hij heeft gezegd dat hij de auditrapporten aan het parlement zou voorleggen, zodra ze klaar zijn. Wel, dat is nu het geval.’

Wrevel

Vooruitlopen op de inhoud van de rapporten wil Vandeput niet. Hij hield ze gisteren dicht tegen de borst gedrukt.

Dat leidde tot wrevel in de oppositie én de meerderheid. Het meerderheidsoverleg is pas vandaag gepland, luttele uren voor de start van de vergadering van de commissie-Defensie. Er is dus weinig tijd om de violen te stemmen, wat nervositeit veroorzaakt.

Want wat zal de minister doen? Wat zal gebeuren met de chef van de luchtmacht, generaal Frederik Vansina, en de kolonels die voorlopig een stap opzijzetten?

De verwachting is dat Vandeput zal aantonen dat de verlenging van de levensduur van de F-16’s geen echte optie is. De bijkomende informatie die hij daarover vroeg en kreeg van Lockheed Martin en de Amerikaanse overheid zal worden toegelicht.