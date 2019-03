Vuye en Wouters stoppen met politiek

De Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters stoppen met politiek. Dat maken ze in een interview met Knack bekend. Volgens hen scheelde het geen haar of ze trokken met Jean-Marie Dedecker naar de kiezer.

De lijst met Dedecker zou in alle provincies opgekomen zijn onder de naam 'Gezond Verstand', met de baseline 'Recht voor de Vuist', en zou 'los over de kiesdrempel gaan'.

Dat Dedecker ondanks intensieve gesprekken met Vuye en Wouters toch koos voor de N-VA was voor hen 'een donderslag bij heldere hemel'. Vuye: 'De N-VA is onze gesprekken over een samenwerking te weten gekomen. Daarop is Theo Francken naar Dedecker gestuurd om hem te overhalen. Hij is daar beginnen te janken en heeft Jean-Marie overgehaald.'