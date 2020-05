Vzw-wereld is jobmotor, maar niet voor toplonen

Van alle betaalde jobs in het land zit 12,6 procent bij non-profit-organisaties. Dat komt vooral door de vergrijzing, die meer werk vraagt in onder andere de woon-zorgcentra.

De not-for-profitsector groeit uit tot een almaar krachtiger economische motor. Hij is goed voor een op de acht jobs, al zijn het meestal niet de best betaalde.

Een van de vele dingen die de coronacrisis heeft blootgelegd, is hoe onze economie voor een deel draait op vzw’s en andere instellingen die geen winst zoeken.

Het dagelijkse virusrapport vergrootte onze aandacht voor ziekenhuizen en woon-zorgcentra. De economische heropstart is maar mogelijk dankzij kinderopvang. En we merken wat gebeurt als het lokale leven, van de sportvereniging tot het wijkcentrum en de toneelkring, plots stilvalt.

Al die organisaties zijn vaak georganiseerd in een vzw, een feitelijke vereniging of een stichting van openbaar nut. Samen worden ze economisch almaar belangrijker, blijkt uit een studie van de Nationale Bank en de Koning Boudewijnstichting.

Daarin worden de not-for-profits in ons land gescreend die minstens één personeelslid tellen. Het pure vrijwilligerswerk en de vzw’s zonder personeel zijn buiten beeld gelaten, net als overheidsinstellingen zoals OCMW-ziekenhuizen. Wat overblijft, zijn 11.194 organisaties. Ze zijn vooral actief in de zorg- en welzijnssector en in de wereld van sport en cultuur.

Veel jobs

De non-profit tekent voor een groeiend deel van het Belgisch bruto binnenlands product (bbp). In 2009 was dat 5,3 procent. In 2017, het laatste jaar waarop de Nationale Bank zich baseert, 5,4 procent.

Maar vooral als jobmachine maakt de vzw-wereld het verschil. Van alle betaalde jobs in het land zit 12,6 procent bij non-profit-organisaties, bijna een zevende meer dan in 2009.

De veerkracht van de ziekenhuizen zal in grote mate afhangen van de overheid, die rechtstreeks voor gemiddeld 7 op de 10 euro’s aan inkomsten instaat.

Dat komt vooral door de vergrijzing, die meer werk vraagt in de ziekenhuizen, de woon-zorgcentra en ook in de socio-culturele wereld voor ouderen tot meer activiteit leidt.

Alleen gaat het doorgaans niet om goed betaalde topbanen. Van alle nieuwe jobs die er tussen 2009 en 2017 bijkwamen, ontstond 37 procent in de non-profit. Maar meet hetzelfde in gewerkte uren en het cijfer zakt naar 28 procent. Bekijk het in betaalde lonen en het krimpt naar 14 procent.

Weinig kapitaal

Het toont hoe de vzw-wereld een sector is waar veel gewerkt wordt, maar weinig kapitaal is. Terwijl een vennootschap doorgaans een vijfde van de uitgaven aan lonen besteedt, is dat bij een vzw bijna drie vijfde.

En terwijl de vzw-wereld goed is voor 12,6 procent van de jobs in het land, is ze slechts goed voor 3,2 procent van de investeringen.

Ook die wereld zonder grote kapitaalbuffers wordt geraakt door het coronavirus. Hoe zwaar de schade is, zal afhangen van sector tot sector. De ziekenhuizen blijven uiteraard draaien, maar hebben inkomsten verloren uit weggevallen niet-essentiële ingrepen en consultaties én hebben extra uitgaven gedaan voor de doorgaans op verlies draaiende afdeling intensieve zorgen.

Hun veerkracht zal in grote mate afhangen van de overheid, die rechtstreeks voor gemiddeld 7 op de 10 euro’s aan inkomsten instaat.

De wereld van sport, cultuur en recreatie is dan weer helemaal stilgevallen, zonder vooruitzicht op een snelle herstart die weer wat inkomsten kan binnenbrengen. Die vzw’s krijgen meestal een derde van de inkomsten van de overheid, een derde van bedrijven en een derde van gezinnen, via toegangstickets, consumpties of andere uitgaven.