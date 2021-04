Waakhond toont met meer cijfers dat voordeel AstraZeneca-vaccin wint op risico

Het aantal vermeden hospitalisaties, opnames op intensieve zorg en sterfgevallen door prikken met het AstraZeneca-vaccin is vele malen groter dan het risico op complicaties. Dat blijkt uit een nieuwe update van de Europese medicijnwaakhond EMA.

De Belgische ministers van Volksgezondheid buigen zich zaterdag over de prikstrategie met het AstraZeneca-vaccin. Dat wordt alleen nog gegeven aan 55-plussers, een gevolg van de bezorgdheid over mogelijke zeldzame bijwerkingen. Een kleine groep ingeënte personen - vooral jongere vrouwen - kregen na vaccinatie een hersentrombose die gepaard ging met een laag aantal bloedplaatjes. Het zou om ongeveer één geval per 100.000 vaccinaties gaan.

Zeldzame bijwerking

De Europese medicijnwaakhond geeft op verzoek van de EU-lidstaten een nieuwe stand van zaken. Landen als België wilden een update over de risico's per leeftijd, geslacht en andere factoren. Het EMA blijft bij zijn eerdere conclusie dat het om een uiterst zeldzame bijwerking gaat en dat de voordelen van het vaccin nog altijd opwegen tegen de risico's.

Volgens het wetenschappelijk comité van het EMA stijgen de voordelen van vaccinatie met de leeftijd en de incidentie - de mate waarin het virus circuleert in de gemeenschap. Wat vrij logisch is. De EMA-onderzoekers zetten in een grafische oefening per leeftijdsgroep het aantal vermeden hospitalisaties en opnames op intensieve zorg af tegen het aantal vastgestelde gevallen met de zeldzame trombose. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) zette op zijn Twitter-account een screenshot van de studie.

Veel meer vragen beantwoordt het EMA niet. Het kan bijvoorbeeld niets concluderen over de voordelen en risico's naar geslacht. Er was vastgesteld dat de ziekte vooral vrouwen treft, maar het blijft onduidelijk wat daar de verklaring voor is. Het EMA zegt over onvoldoende data te beschikken.

Het EMA kan evenmin zeggen of het risico op bloedklonters groter is na een tweede dan na een eerste dosis. Er was onvoldoende tijd om dat goed te bekijken. Daarom houdt het EMA vast aan het advies tussen eerste en de tweede prik vier tot twaalf weken te laten. Het spreekt zich niet uit over andere opties - langer wachten dan twaalf weken, geen tweede prik te zetten of de tweede prik te geven met een ander mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna).

Leeftijdsgrens

De Belgische ministers bekijken zaterdag of ze vasthouden aan de grens om alleen 55-plussers te prikken. Daarnaast kijken ze naar het J&J-vaccin. Omdat ook over dat vaccin meldingen kwamen van hetzelfde type trombose zitten de eerste geleverde dosissen op vraag van de fabrikant in quarantaine.

België kreeg al meer dan 30.000 J&J-vaccins, waarvan één spuit volstaat om voldoende immuniteit op te bouwen. De terugroeping kwam er voor één J&J-vaccin was gezet. De bedoeling was ze in eerste fase via de mobiele teams en huisartsen in te zetten bij bedlegerige bejaarden en dan bij moeilijk bereikbare groepen.

De Hoge Gezondheidsraad stelt in een net gepubliceerd advies dat kwetsbare groepen het best prioritair gevaccineerd worden.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) - een belangrijk adviesorgaan in onze gezondheidszorg - stelt in een net gepubliceerd advies overigens dat kwetsbare groepen het best prioritair gevaccineerd worden. Bij voorkeur met een oneshotvaccin zoals J&J. Het gaat onder meer om daklozen, armen, drugsverslaafden, mensen zonder papieren, asielzoekers en sekswerkers. Er was al beslist cipiers en gedetineerden te vaccineren, zoals de HGR ook adviseert. Daarnaast krijgen mensen in de scheepvaart of die lange tijd in gemeenschap op een schip verblijven beter voorrang, luidt het nog.