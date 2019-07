Waals minister-president Borsus: 'Geen enkele spoorlijn mag dicht'

De Tijd schreef zaterdag over een waarschuwing van spoorwegnetbeheerder Infrabel in een interne nota die de raad van bestuur onlangs besprak.

In die wet staan trouwens bijkomende investeringen in Waalse spoorprojecten. 'De toekomst bestaat erin te investeren in het openbaarvervoersaanbod en dat op een efficiënte manier te laten samengaan met andere vervoersmiddelen. Mobiliteit is een belangrijke uitdaging. Iedereen weet dat daarvoor investeringen nodig zijn, zowel op het federale als het Waalse niveau', aldus nog Borsus.