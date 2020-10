Waalse horeca naar Raad van State tegen sluiting

De Raad van State moet zich uitspreken over de beslissing van de regering-De Croo om de cafés en restaurants te sluiten.

Een groep Franstalige horeca-uitbaters, verenigd in het Collectif Wallonie Horeca, trekt naar de Raad van State tegen de beslissing van de federale regering om de horeca een maand te sluiten. Dat zeggen Gilles Hoyoux en Valérie Migliore van het Collectif Wallonie Horeca maandagochtend op de Franstalige zender LN24.

Volgens Migliore heeft de horeca de voorbije maanden de coronarichtlijnen van de overheid nauwgezet opgevolgd en kan de regering niet aantonen dat de golf van besmettingen via de horeca loopt. 'We nemen in onze sector de gezondheidsmaatregelen bijzonder ernstig,' zegt ze.