Waalse regering in quarantaine na besmetting De Bue

Waals minister van Toerisme Valérie De Bue heeft positief getest op corona. Dat meldt L'Avenir en wordt bevestigd aan De Tijd.

De minister van Toerisme stelt het goed en zet haar werk van thuis uit verder, meldt haar kabinet. De Waalse regering gaat door de positieve test van Valérie De Bue (MR) preventief in quarantaine.

'Alle regeringsleden laten zich testen en schorten hun officiële werkzaamheden op in afwachting van de resultaten', laat minister-president Elio Di Rupo (PS) weten. De Waalse regering kwam vrijdag bij de eedaflegging van Christophe Collignon (PS) voor het laatst samen.

De afgelopen dagen zat De Bue in het oog van een interne storm. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wilde dat ze plaats zou ruimen in de Waalse regering voor partijkopstuk Denis Ducarme, maar genderafspraken in de regeringsploeg staken daar een stokje voor.

Door de ontevredenheid over de federale casting van Bouchez rommelde het de voorbije week stevig in de partij. Om de plooien glad te strijken en de structuur van de partij te herzien organiseerde de MR maandag een bijeenkomst met alle MR-kopstukken en -parlementsleden. De Bue was daarop niet aanwezig, meldt haar kabinet. Ze vertoonde maandag immers al symptomen en liet die dag een test afnemen.

De MR bekijkt intern met wie De Bue de voorbije week contact had en of het aangewezen is dat alle aanwezigen van de partijmeeting in quarantaine moeten. 'Er waren contacten, maar er werd voldoende afstand gehouden', laat de partij weten.

Schermvullende weergave ©Photo News